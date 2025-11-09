Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
SITA
Nie je možné ho zachovať, tvrdí Susko.

Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov, podľa ministra spravodlivosti nie je možné zachovať ho, lebo by došlo k porušeniu ústavy.

„To v súčasnosti nie je riešené a potom z toho vznikajú ďalšie problémy, napríklad s matrikami,“ uviedol Boris Susko (Smer-SD) v relácii V politike televízie JOJ24.

Nevie si predstaviť, ako by mohlo fungovať ďalej

Zväzok teda zanikne, potom je podľa ministra potrebné vysporiadať vzťahy, napríklad k deťom. „Ja si ani neviem predstaviť, ako by takéto manželstvo mohlo fungovať ďalej,“ vyjadril sa na margo zväzkov, v ktorých jeden z manželov prejde zmenou pohlavia. „To, že z toho v praxi vznikajú problémy, treba nejako upraviť,“ dodal.

Tvrdenia opozície o zámere rušiť Špecializovaný trestný súd označil za dezinformácie

Ako uviedol v relácii V politike televízie JOJ 24, jeho ministerstvo takýto návrh na stole aktuálne nemá. S apelom, ktorý sa týka opodstatnenosti tohto súdu, najskôr prišli koaliční politici ako minister spravodlivosti Robert Kaliňák (Smer-SD) či europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD). Susko Kaliňákovo vyjadrenie vníma ako námet na zamyslenie sa nad tým, aké je postavenie ŠTS v systéme súdnictva.

Foto: TASR – Veronika Mihaliková

„Myslím si, že tak ako to funguje, je to nejako nastavené. Môžeme sa zamýšľať nad nejakou úpravou odvolacích konaní,“ dodal. Ide však podľa neho len o úvahy a nehovorí sa o zrušení tohto súdu.

Na margo chýbajúceho sudcu Ústavného súdu SR šéf rezortu spravodlivosti poukázal, že voľba v Národnej rade SR opakovane nebola úspešná. Podľa neho nemá zmysel opäť voľbu opakovať, pokiaľ nebude politická zhoda. Poukázal aj na to, že mnohé z toho, čo Ústavný súd SR rieši, sú prieťahy v konaní.

Susko uviedol, že predložili návrh cielený na to, aby ho (ústavný súd) odbremenili a presunuli prieťahy na súdy v systéme všeobecného súdnictva. Návrh bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienky podľa jeho slov vyhodnocujú.

