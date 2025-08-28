Vodiči, pripravte sa na zdržania: Časť D1 v smere do Bratislavy bude uzavretá, doprava sa presunie na obchádzkovú trasu

Ilustračná foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Posledný augustový víkend uzavrú úsek D1 do Bratislavy.

Polícia upozorňuje vodičov na uzáveru diaľnice D1 v smere do Bratislavy. V úseku od Senca po Zlaté piesky bude diaľnica uzatvorená od štvrtka od 20.00 h. Pripomína to na sociálnej sieti.

Obchádzková trasa povedie po štátnej ceste I/61 od križovatky Senec smer Zlaté piesky. Dopravu bude usmerňovať dopravné značenie. Vodičov v tejto súvislosti polícia vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde daným úsekom a riadili sa pokynmi polície.

Otvorenie vetiev križovatky Bernolákovo

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tento týždeň informovala, že prvé vetvy križovatky Bernolákovo majú byť otvorené ešte pred začiatkom školského roka. Práce na napojení vetiev si však vyžiadajú aj uzáveru D1, najbližšia je plánovaná na posledný augustový víkend v smere do Bratislavy.

Na konci posledného augustového týždňa (28. – 30. 8.) má byť otvorený v smere do Trnavy zjazd z D1 na Bernolákovo a Chorvátsky Grob a v smere do Bratislavy zjazd z D1 od Trnavy a výjazd na D1 v smere do Bratislavy. V nasledujúcich týždňoch majú diaľničiari otvoriť aj poslednú zatvorenú vetvu križovatky Bernolákovo, teda výjazd na D1 v smere do Trnavy.

