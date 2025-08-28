Desiatky zvierat sú v ohrození: Útulok v Ružomberku okradli o 15-tisíc eur, bez pomoci verejnosti nedokáže fungovať

Smútok, bezmocnosť a strach o ďalšie fungovanie. Takto dnes opisuje svoju situáciu Útulok Ružomberok OZ CNZ, ktorý sa vo štvrtok 21. augusta stal obeťou podvodníkov. Tí neoprávnene získali prístup k bankovému účtu organizácie a vybielili ho do posledného centa.
Na problém upozornil samotný útulok na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Podľa ich slov sa z účtu stratilo až 15-tisíc eur, ktoré boli odoslané do Litvy v rámci štyroch prevodov. Prima banka podľa vyjadrenia útulku transakcie nevyhodnotila ako podozrivé.
Peniaze mali slúžiť na chod útulku
Pre OZ CNZ strata takejto sumy znamená zásadný problém. Financie sú pre bežné fungovanie absolútne nevyhnutné. Používajú sa na nákup krmiva a liekov, na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na úhradu vody, energií, telekomunikačných služieb či odvozu odpadu. Nevyhnutné sú aj na veterinárne ošetrenia, kastrácie, dopravu a opravy objektu útulku.
Aktuálne disponuje útulok nulovým zostatkom. Pôvodný bankový účet už nebude aktívny. Organizácia chcela založiť nový, no narazila na byrokratické prekážky. Úrady majú na vystavenie potrebného dokladu 30 dní, hoci útulok naliehavo žiadal o urýchlenie.
„Za tejto situácie nebude prevádzka útulku ďalej možná. Zvieratá v nej však aj naďalej potrebujú jesť, byť liečené, udržiavané v dobrom zdravotnom stave a s príchodom jesene i zimy aj držané v teplom vykurovanom prostredí,“ uviedol útulok na sociálnej sieti.
Ľudia sa pýtajú, ako môžu pomôcť
Pod príspevkom sa okamžite objavili reakcie ľudí, ktorí chceli vedieť, ako môžu útulku pomôcť. Objavili sa otázky typu „Kam posielať príspevky?“ alebo „Ako sa dá pomôcť?“ Ďalší z komentujúcich sa pýtal: „Ako vám môžeme pomôcť?“
Útulok na tieto otázky reagoval, že musia počkať na výpis z banky, aby mohli založiť nový účet a začať zbierať peniaze. Na doplňujúcu otázku, či by zatiaľ pomohla aspoň materiálna pomoc, útulok potvrdil, že aj to by im v tejto chvíli uľahčilo situáciu.
