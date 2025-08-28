Desiatky zvierat sú v ohrození: Útulok v Ružomberku okradli o 15-tisíc eur, bez pomoci verejnosti nedokáže fungovať

Foto: Facebook/Útulok Ružomberok - OZ CNZ

Nina Malovcová
Útulok v Ružomberku okradli o všetky peniaze, prevádzka je ohrozená.

Smútok, bezmocnosť a strach o ďalšie fungovanie. Takto dnes opisuje svoju situáciu Útulok Ružomberok OZ CNZ, ktorý sa vo štvrtok 21. augusta stal obeťou podvodníkov. Tí neoprávnene získali prístup k bankovému účtu organizácie a vybielili ho do posledného centa.

Na problém upozornil samotný útulok na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Podľa ich slov sa z účtu stratilo až 15-tisíc eur, ktoré boli odoslané do Litvy v rámci štyroch prevodov. Prima banka podľa vyjadrenia útulku transakcie nevyhodnotila ako podozrivé.

Peniaze mali slúžiť na chod útulku

Pre OZ CNZ strata takejto sumy znamená zásadný problém. Financie sú pre bežné fungovanie absolútne nevyhnutné. Používajú sa na nákup krmiva a liekov, na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na úhradu vody, energií, telekomunikačných služieb či odvozu odpadu. Nevyhnutné sú aj na veterinárne ošetrenia, kastrácie, dopravu a opravy objektu útulku.

Aktuálne disponuje útulok nulovým zostatkom. Pôvodný bankový účet už nebude aktívny. Organizácia chcela založiť nový, no narazila na byrokratické prekážky. Úrady majú na vystavenie potrebného dokladu 30 dní, hoci útulok naliehavo žiadal o urýchlenie.

„Za tejto situácie nebude prevádzka útulku ďalej možná. Zvieratá v nej však aj naďalej potrebujú jesť, byť liečené, udržiavané v dobrom zdravotnom stave a s príchodom jesene i zimy aj držané v teplom vykurovanom prostredí,“ uviedol útulok na sociálnej sieti.

Ľudia sa pýtajú, ako môžu pomôcť

Pod príspevkom sa okamžite objavili reakcie ľudí, ktorí chceli vedieť, ako môžu útulku pomôcť. Objavili sa otázky typu „Kam posielať príspevky?“ alebo „Ako sa dá pomôcť?“ Ďalší z komentujúcich sa pýtal: „Ako vám môžeme pomôcť?“

Útulok na tieto otázky reagoval, že musia počkať na výpis z banky, aby mohli založiť nový účet a začať zbierať peniaze. Na doplňujúcu otázku, či by zatiaľ pomohla aspoň materiálna pomoc, útulok potvrdil, že aj to by im v tejto chvíli uľahčilo situáciu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lekári sa spojili proti Kotlárovi: Varujú, že podnecuje strach a môže priniesť návrat epidémií. Žiadajú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac