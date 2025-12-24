Vodiči, pozor: Pri jazde na kruhovom objazde platí pravidlo a chybu robíte možno aj vy

Pri zmene pruhu v rámci viacpruhového kruhového objazdu musí dať vodič prednosť vozidlu, ktoré ide v pruhu, do ktorého sa chce zaradiť. Platí tak rovnaké pravidlo ako inde na ceste. Legislatívna úprava, ktorý pruh má šofér použiť pri vychádzaní z kruhového objazdu jednotlivými výjazdmi, na Slovensku nie je. Pruhy treba využívať logicky. V rozhovore to pre TASR uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
„Ak chcem kruhový objazd opustiť na prvom ramene, tak sa nebudem radiť do vnútorného, ľavého jazdného pruhu, ale zaradím sa do pravého, a teda najbližším výjazdom opustím kruhový objazd. Prechádzam vlastne len jedným kolíznym bodom, keď musím dávať prednosť vozidlu idúcemu v kruhovom objazde,“ vysvetlil Tlacháč.
Nezabúdajte na toto
Ako doplnil, v prípade, ak vodič chce kruhový objazd opustiť na ďalších výjazdoch, môže použiť aj vnútorný pruh. Musí však dbať na už spomenutú prednosť pri prechádzaní vonkajším pruhom. V legislatíve uchopené pravidlo na využívanie pruhov v kruhovom objazde nie je.
„Môžete vyjsť ľubovoľným výjazdom aj z vnútorného, ľavého jazdného pruhu,“ potvrdil Tlacháč. Niekedy však využitie pruhov v kruhovom objazde môžu upravovať dopravné značky.
