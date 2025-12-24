Vodiči, pozor: Pri jazde na kruhovom objazde platí pravidlo a chybu robíte možno aj vy

Foto: TASR - Roman Hanc

Zuzana Veslíková
TASR
Pri zmene pruhu v rámci kruhového objazdu musí dať vodič prednosť.

Pri zmene pruhu v rámci viacpruhového kruhového objazdu musí dať vodič prednosť vozidlu, ktoré ide v pruhu, do ktorého sa chce zaradiť. Platí tak rovnaké pravidlo ako inde na ceste. Legislatívna úprava, ktorý pruh má šofér použiť pri vychádzaní z kruhového objazdu jednotlivými výjazdmi, na Slovensku nie je. Pruhy treba využívať logicky. V rozhovore to pre TASR uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.

„Ak chcem kruhový objazd opustiť na prvom ramene, tak sa nebudem radiť do vnútorného, ľavého jazdného pruhu, ale zaradím sa do pravého, a teda najbližším výjazdom opustím kruhový objazd. Prechádzam vlastne len jedným kolíznym bodom, keď musím dávať prednosť vozidlu idúcemu v kruhovom objazde,“ vysvetlil Tlacháč.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Nezabúdajte na toto

Ako doplnil, v prípade, ak vodič chce kruhový objazd opustiť na ďalších výjazdoch, môže použiť aj vnútorný pruh. Musí však dbať na už spomenutú prednosť pri prechádzaní vonkajším pruhom. V legislatíve uchopené pravidlo na využívanie pruhov v kruhovom objazde nie je.

„Môžete vyjsť ľubovoľným výjazdom aj z vnútorného, ľavého jazdného pruhu,“ potvrdil Tlacháč. Niekedy však využitie pruhov v kruhovom objazde môžu upravovať dopravné značky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Karlos Vémola môže skončiť na dlhých 18 rokov vo väzení: Polícia ho obvinila z drogovej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac