Vodiči, pozor na dopravné obmedzenia: Úsek na diaľnici D1 cez víkend uzavrú, ďalší je zatiaľ otázny

Foto: TASR/Michal Svítok

Dana Kleinová
TASR
V prípade zhoršenej dopravnej situácie počas uzávery môže byť uzavretý aj vstup do Ivanky pri Dunaji, a to z križovatky pri Metre aj z Nádražnej ulice.

Diaľnicu D1 z Bratislavy smerom na Trnavu od piatka (17. 4.) do nedele (19. 4.) uzavrú pre práce na presmerovaní premávky z dočasných obchádzkových vetiev na rozšírenú D1. Diaľnica sa uzavrie od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo. Uzávera je predbežne naplánovaná od piatka 20.00 h, práce potrvajú do nedeľného večera. V opačnom smere zostáva doprava nezmenená. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Ako pripomenula NDS, vodiči už od uplynulej nedele (12. 4.) využívajú pri vstupe do hlavného mesta zrekonštruovaný úsek D1. „Po najbližšej zmene bude doprava výrazne jednoduchšia aj v opačnom smere, teda von z hlavného mesta smerom na Trnavu,“ objasnili diaľničiari.

Ilustračná foto: TASR/DPA

Snažia sa čo najmenej obmedziť živú premávku

Investičný riaditeľ NDS Július Mihálik priblížil, že počas uzávery odstránia dočasné značenie a nahradia ho trvalým, prebehne aj asfaltovanie a osádzanie portálov, veľkoplošných značiek a zvodidiel. Doplnil, že budú realizovať aj ďalšie nevyhnutné práce potrebné na sprejazdnenie a bezpečnú jazdu po zrekonštruovanej hlavnej trase D1.

Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček doplnil, že pri každom obmedzení diaľničných ťahov v bratislavskom regióne sa NDS snaží čo najmenej obmedziť živú premávku. „Motoristom sa chceme poďakovať za trpezlivosť. V konečnom dôsledku modernizácia diaľničného uzla pri hlavnom meste prinesie dlhodobo omnoho viac benefitov, než prinášali obmedzenia počas výstavby,“ poznamenal.

O ďalšej uzávere rozhodne dopravná situácia

Súbežne s víkendovou uzáverou bude na nevyhnutný čas obmedzený aj výjazd na D1 v križovatke Bernolákovo (Triblavina) v smere na Trnavu. „Doprava na D1 v lokalite križovatky bude na krátkom úseku vedená v jednom až dvoch jazdných pruhoch v závislosti od prebiehajúcich prác,“ dodala NDS. V prípade zhoršenej dopravnej situácie počas uzávery môže byť uzavretý aj vstup do Ivanky pri Dunaji, a to z križovatky pri Metre, aj z Nádražnej ulice. Prípadné uzavretie sa nebude týkať autobusovej dopravy.

Ako informovali diaľničiari, do 26. apríla rovnako zostane uzavretý výjazd na D1 z cesty I/61 v lokalite Vajnorského jazera. Takisto ostane do tohto termínu uzatvorená aj vetva z D1 na D4 v smere na Jarovce. „Dôvodom sú práce na moste ponad železnicu, ktoré nie je možné vykonávať pri zachovaní dopravy na týchto vetvách,“ vysvetlila NDS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odbory v EÚ bijú na poplach: Upozorňujú na zneužívanie AI na kontrolu zamestnancov, uvádzajú príklady

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
