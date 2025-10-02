Vodič osobného auta nemal šancu prežiť: Na diaľnici vo vysokej rýchlosti narazil do zaparkovaného kamióna, zomrel okamžite

Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

Vodič, ktorý vo štvrtok ráno vo vysokej rýchlosti narazil na diaľnici D4 do zaparkovaného kamióna na čerpacej stanici, nehodu neprežil. Jeho spolujazdca previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Dnes krátko pred 03.30 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamiónu na diaľnici D4. Policajti toto oznámenie bezodkladne preverili a potvrdili (…),“ spresnil Szeiff. Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

