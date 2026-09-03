Slovenská banka ľudom omylom strhla peniaze: Išlo o technickú chybu, priznáva inštitúcia

Stovky klientov banky ČSOB prekvapil na konci augusta nečakaný sedemeurový poplatok za vedenie účtu. K neoprávnenému stiahnutiu peňazí došlo 31. augusta pri starších typoch produktov, ktoré mali zákazníci doteraz bezplatne.
správy od nás budete mať ako prví.
Problém zasiahol majiteľov účtov Pohoda, Pohoda Extra, Podnikateľské konto a detského účtu Sloník, píše SME. Títo klienti mali vedenie účtu zadarmo ako odmenu za využívanie iných služieb, napríklad hypotéky, sporenia alebo za dosiahnutie určitého obratu. Naopak, majiteľov novších Smart účtov či študentských kont sa chyba nedotkla.
Peniaze vrátia automaticky
Banka potvrdila, že išlo o technickú chybu v systémoch pri spracovávaní pravidelných mesačných poplatkov. Podľa hovorkyne ČSOB Zuzany Fečovej banka nemenila cenník ani podmienky pre získanie bezplatného účtu. Zákazníci nemusia o vrátenie peňazí žiadať, inštitúcia im ich na účet pripíše automaticky.
V januári tohto roka belgická materská skupina KBC Bank dokončila odkúpenie 365.banky za 708 miliónov eur a v súčasnosti prebieha spájanie ich systémov. Fečová však odmietla, že by aktuálne neoprávnené strhávanie poplatkov s touto integráciou súviselo.
Nahlásiť chybu v článku