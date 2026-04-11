V oceáne sa objavil záhadný ostrov: Zrejme ho vytvorili ľudia pred 1 200 rokmi

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Ostrov odborníkov prekvapil.

Pôvodne sa predpokladalo, že ostrov, ktorý sa podarilo objaviť pri Fidži, vznikol v dôsledku usadenín spôsobených cunami. Po podrobnejšom preskúmaní však nová štúdia dospela k záveru, že ho zrejme vytvorili ľudia.

Ostrov tvorený mušľami

Ako informuje web IFL Science, odborníci dospeli k záveru, že veľký ostrov s hustým výskytom mušlí pri pobreží Culasawani na Fidži pravdepodobne nevznikol v dôsledku cunami, ako sa predtým predpokladalo. Namiesto toho zrejme vznikol pred približne 1 200 rokmi v dôsledku ľudskej činnosti v tejto oblasti. Zistenia publikovali v marci prostredníctvom časopisu Geoarcheology.

V roku 2017 narazili výskumníci, ktorí vykonávali geoarcheologický prieskum pobrežia ostrova Vanua Levu, na malý, nízko položený ostrov s rozlohou 3 000 metrov štvorcových. Bol obklopený mangrovníkmi. Pri bližšom preskúmaní sa zistilo, že ho tvorili takmer výlučne zvyšky mäkkýšov a pieskovitá hlina.

Vedci pracujú s viacerými hypotézami

Pozostatky mäkkýšov sa pritom našli nielen na povrchu, ale aj v hĺbke 30 až 50 centimetrov. Od objavenia ostrov preskúmali už dva tímy odborníkov. Nebolo im totiž jasné, ako taký ostrov vlastne mohol vzniknúť.

Pracovali s niekoľkými hypotézami. Jedna z nich hovorí, že mäkkýše na miesto naplavili morské vlny. Vzhľadom na to, že mušle sú približne rovnako staré, predpokladalo sa, že sa sem dostali možno následkom vlny cunami. Odborníkov ale miatol fakt, že išlo o pozostatky rôznych druhov mäkkýšov, pričom väčšina z nich je jedlá.

Ilustračná foto: Pexels

Sú potrebné ďalšie výskumy

Vedci sa preto nazdávajú, že za vznik ostrova môže človek, ktorý v priebehu stoviek rokov nejedlé časti mäkkýšov vyhadzoval práve sem. Podobným spôsobom môže vzniknúť ostrov napríklad aj z odhodených zvieracích kostí. Dôkazom, že ostrov vznikol v dávnej minulosti následkom ľudskej činnosti, je aj fakt, že sa tu našli aj úlomky hlinených nádob.

Avšak nenašli sa pozostatky žiadnych nástrojov, ktoré v tom čase ľudia mohli používať. Nateraz tak ani jednu z teórií nie je možné s istotou vylúčiť, ale ani potvrdiť. Ak ďalší výskum potvrdí, že tento ostrov je skládkou odpadu, bol by to prvý takýto nález v južnom Tichomorí západne od Papuy-Novej Guiney.

