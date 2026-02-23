Vládne vozidlo sa zrazilo s iným autom: Rezort potvrdil prevoz českého ministra kultúry do nemocnice

Foto: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Z auta vystúpil bez zranení, neskôr prišli ťažkosti.

Vozidlo českého ministra kultúry Otu Klempířa malo v pondelok ráno nehodu, cestou na ministerstvo kultúry sa zrazilo s iným autom. Hoci minister po nehode z auta vystúpil a do práce ho odviezlo náhradné auto, z ministerstva ho neskôr odviezla sanitka.

Uviedla to hovorkyňa rezortu Barbora Šťastná, píše spravodajkyňa TASR v Prahe. Podľa servera Seznam Zprávy sa nehoda stala na Víťaznom námestí v Prahe. Na fotografiách, ktoré web zverejnil, je zachytená vládna limuzína, ktorá má z jednej strany výrazne preliačené predné aj zadné dvere a oškretý lak. Z fotografie je tiež jasné, že náraz aktivoval airbag. Vedľa auta stojí Klempíř bez viditeľného zranenia.

Zdravotné ťažkosti pocítil až neskôr

Šťastná uviedla, že zdravotné ťažkosti začal pociťovať neskôr. „Dnes došlo počas cesty ministra kultúry Otu Klempířa do zamestnania k dopravnej nehode. Minister bol po nehode odvezený náhradným vozidlom na ministerstvo kultúry, kde začal pociťovať zdravotné ťažkosti. Z tohto dôvodu bola privolaná zdravotnícka záchranná služba, ktorá ministra transportovala do Ústrednej vojenskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ uviedla Šťastná s tým, že o stave ministra bude rezort informovať.

Ilustračná foto: Facebook/ Policie České republiky

Klempířov stranícky kolega a minister športu, prevencie a zdravia Boris Šťastný pri príchode na rokovanie vlády novinárom povedal, že sa stavom ministra zoberajú. „Nie je mu najlepšie,“ komentoval jeho zdravotný stav.

