Víťaz je jasný, no divákom Bez servítky nedá spávať jedna vec. Urobil niečo, čo ľudí rozdelilo na dva tábory

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Jeden nevinný krok pri varení si vyžiadal vyše 500 komentárov na sociálnej sieti.

Prvý týždeň, ktorý odštartoval jesenné časti kuchárskej šou, je síce za nami, no stále u mnohých divákov rezonuje. Televízia Joj totiž začala vo veľkom štýle a pekne zostra, keďže súčasťou pätice súťažiacich bola kontroverzná postavička a bývalá účastníčka Farmy Monika Haklová. Hoci nezanechala práve najlepší dojem, o búrlivú diskusiu na sociálnej sieti sa postaral tiež Simon, ktorý pri príprave polievky spravil jednu vec. 

Mladý kuchár sa v priebehu týždňa ukázal ako poriadne prísny kritik, preto od neho ostatní účastníci Bez servítky čakali veľa. A aj keď si víťazstvo nakoniec uchmatla Klaudia, doteraz diváci reagujú a rozprávajú sa medzi sebou či to, čo spravil Simon, bolo správne. Súťažiaci sa totiž podelil o svoj malý zázrak v kuchyni, ktorými sú cibuľové šupky. Podľa neho totiž nepatria do koša, ale priamo do jedla.

Čo spravil súťažiaci?

Simon tak prekvapil nielen niektorých divákov, ale hlavne ostatných súťažiacich, ktorí ostali v nemom úžase. „Do vývaru dávam, samozrejme, aj šupky z cibule. To robí asi každý, lebo aj tá cibuľka tam spraví trošku chuť, viac takú lepšiu, by som povedal, aj farbu. A rovnako tam dávam šupky z koreňovej zeleniny a spravím z toho následne vývar,“ povedal mladý kuchár, a popritom, ako varil, zobral za hrsť šupiek a dal ich do polievky.

V reakciách sa ostatní zhodli na jednom. „Šupky z cibule by som možno využila ako nejakú ozdobu, jesť sa to podľa mňa nedá,“ uviedla Monika Haklová, ktorá spravila veľký rozruch vajíčkami nakladenými od muchy na rezni, a tiež nevábnou šľahačkou zo sódových bombičiek. „Ja to šupnem do koša, a dovidenia,“ poznamenala súťažiaca Boba.

Teraz je už jasné, že Monika nie je jediná, ktorá okorenila začiatok nových častí kuchárskej šou. Pridal sa k nej aj Simon, hoci on nespravil nič až také kontrovezné. Diváci sa však nestačili čudovať vyjadreniam ostatných súťažiacich, použitie šupiek zo zeleniny vo vývare totiž nie je ničím nezvyčajným. „Má pravdu, do vývaru patria šupky. Spoluúčinkujúce evidentne nemajú prehľad,“ dušovala sa jedna diváčka. „Ja tam tú cibuľu dám celú. Umyjem a šupnem do polievky,“ súhlasila s ňou ďalšia.

Diváci majú rozporuplné pocity

