Vyzliekol sa donaha a pobehoval po centre Trnavy: Obnažený muž skončil v policajnej cele

Trnavskí policajti riešia kuriózny prípad, ktorý sa odohral v centre mesta. Na Trojičnom námestí mal v stredu večer úplne nahý pobehovať mladý muž, ktorého správanie vyvolalo pohoršenie medzi ľuďmi.
O prípade informovala Polícia SR na sociálnej sieti. „Mladý muž sa z doposiaľ nezistených dôvodov vyzliekol a úplne nahý pobehoval po námestí, čo vzbudilo verejné pohoršenie,“ uviedla polícia.
Zasiahla mestská polícia
Vyčíňanie mladého muža ukončila hliadka Mestskej polície Trnava. Po zásahu ho policajti eskortovali do policajnej cely. „Po vykonaní potrebných úkonov ho policajti eskortovali do policajnej cely,“ priblížila polícia. Prípad si následne prevzal poverený policajt z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trnave, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva.
Polícia upozornila, že podobné správanie nemôže tolerovať bez ohľadu na okolnosti prípadu. „Či už ide o ‚mladícku nerozvážnosť‘, alebo len jednorazový skrat, polícia takéto konanie nemôže tolerovať a musí konať v zmysle zákona. Preto sa vždy najskôr zamyslite nad možnými následkami, až potom konajte,“ odkázala Polícia SR.
