Víno a obed môžete dostať zadarmo: Populárne európske mesto odmeňuje turistov. Vieme, čo treba spraviť

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Kto by nechcel dostať odmenu?

Neraz nám príde jednoduchšie vymôcť si želané správanie trestaním toho nevhodného. Napríklad, udelením pokuty za odhadzovanie odpadkov. Kodaň ale na to ide inak. Turistov chce za dobré správanie odmeňovať.

Stačia jednoduché kroky

Ako informuje Mail Online, Kodaň chce odmeňovať turistov za to, ak sa vedome budú usilovať o to, aby ich konanie prospievalo miestnym komunitám. Kto sa zapojí, môže získať bezplatné alebo zľavnené jedlá, prenájom bicyklov a výlety do múzeí v rámci služby CopenPay. Iniciatíva bola prvýkrát spustená ešte v roku 2024 ako pilotný program.

Vzhľadom na to, že do roku 2030 sa očakáva nárast počtu zahraničných návštevníkov na 1,8 miliardy, program motivuje cestovateľov, aby sa nestali pasívnymi spotrebiteľmi, ale aby sa zapájali do života Kodane na lokálnej úrovni. Stačia aj jednoduché kroky, ako napríklad odstránenie odpadkov z kanála, cestovanie do múzea na bicykli, či konzumácia rastlinnej stravy.

Foto: Pexels

Z benefitov sa budú môcť tešiť aj tí, ktorí do Kodane pricestujú vlakom alebo tu ostanú dlhšie ako 4 dni. Predpokladá sa, že turisti budú mať o výhody záujem, keďže do pilotnej verzie sa zapojilo 30 000 ľudí.

Turisti sa stávajú súčasťou mesta

Nielenže sa prenájom bicyklov zvýšil o 59 percent, ale až 98 percent turistov by CopenPay odporúčalo aj iným. Iniciatíva by sa čoskoro mohla rozšíriť aj do iných krajín. Viac ako 100 destinácií po celom svete už prejavilo záujem a niektoré z nich už pracujú na zavedení vlastnej verzie modelu.

Foto: Pexels

Popularita programu rastie aj v Kodani, zapájajú sa tiež ďalšie mestá a podporujú ho desiatky lokálnych partnerov. Vo vybraných reštauráciách a kaviarňach môžu návštevníci vymeniť pozitívne skutky za kávu, zmrzlinu, obed, pohár vína či vegetariánske jedlá zadarmo. Okrem toho môžu turisti zlepšiť svoje zdravie a dozvedieť sa viac o krajine prostredníctvom bezplatných návštev múzeí, prehliadok so sprievodcom, umeleckých workshopov, prenájmu kajakov, bicyklov a hodín jogy.

Aby získali odmeny, turisti musia jednoducho predložiť svoj lístok na verejnú dopravu alebo fotografiu, na ktorej zbierajú odpadky alebo dobrovoľne pomáhajú na mestských farmách. Turisti už vraj často nechcú len vidieť mesto, chcú sa na istý čas stať jeho súčasťou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac