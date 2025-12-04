Víno a obed môžete dostať zadarmo: Populárne európske mesto odmeňuje turistov. Vieme, čo treba spraviť

Neraz nám príde jednoduchšie vymôcť si želané správanie trestaním toho nevhodného. Napríklad, udelením pokuty za odhadzovanie odpadkov. Kodaň ale na to ide inak. Turistov chce za dobré správanie odmeňovať.
Stačia jednoduché kroky
Ako informuje Mail Online, Kodaň chce odmeňovať turistov za to, ak sa vedome budú usilovať o to, aby ich konanie prospievalo miestnym komunitám. Kto sa zapojí, môže získať bezplatné alebo zľavnené jedlá, prenájom bicyklov a výlety do múzeí v rámci služby CopenPay. Iniciatíva bola prvýkrát spustená ešte v roku 2024 ako pilotný program.
Vzhľadom na to, že do roku 2030 sa očakáva nárast počtu zahraničných návštevníkov na 1,8 miliardy, program motivuje cestovateľov, aby sa nestali pasívnymi spotrebiteľmi, ale aby sa zapájali do života Kodane na lokálnej úrovni. Stačia aj jednoduché kroky, ako napríklad odstránenie odpadkov z kanála, cestovanie do múzea na bicykli, či konzumácia rastlinnej stravy.
Z benefitov sa budú môcť tešiť aj tí, ktorí do Kodane pricestujú vlakom alebo tu ostanú dlhšie ako 4 dni. Predpokladá sa, že turisti budú mať o výhody záujem, keďže do pilotnej verzie sa zapojilo 30 000 ľudí.
Turisti sa stávajú súčasťou mesta
Nielenže sa prenájom bicyklov zvýšil o 59 percent, ale až 98 percent turistov by CopenPay odporúčalo aj iným. Iniciatíva by sa čoskoro mohla rozšíriť aj do iných krajín. Viac ako 100 destinácií po celom svete už prejavilo záujem a niektoré z nich už pracujú na zavedení vlastnej verzie modelu.
Popularita programu rastie aj v Kodani, zapájajú sa tiež ďalšie mestá a podporujú ho desiatky lokálnych partnerov. Vo vybraných reštauráciách a kaviarňach môžu návštevníci vymeniť pozitívne skutky za kávu, zmrzlinu, obed, pohár vína či vegetariánske jedlá zadarmo. Okrem toho môžu turisti zlepšiť svoje zdravie a dozvedieť sa viac o krajine prostredníctvom bezplatných návštev múzeí, prehliadok so sprievodcom, umeleckých workshopov, prenájmu kajakov, bicyklov a hodín jogy.
Aby získali odmeny, turisti musia jednoducho predložiť svoj lístok na verejnú dopravu alebo fotografiu, na ktorej zbierajú odpadky alebo dobrovoľne pomáhajú na mestských farmách. Turisti už vraj často nechcú len vidieť mesto, chcú sa na istý čas stať jeho súčasťou.
