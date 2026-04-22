Rozbil okuliare aj mikrofón. Ján Ďurovčík vyšiel s pravdou von, aký je naozaj v práci. Často kričí a nadáva

Na javisku pôsobí všetko dokonale zosúladené – hudba, pohyb aj emócie vytvárajú dojem precíznej harmónie. Za týmto výsledkom sa však často skrýva tvrdá práca, tlak a emócie, ktoré divák bežne nevidí.
Presne o tejto odvrátenej strane svojej profesie prehovoril známy choreograf a režisér Ján Ďurovčík, ktorý patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského tanečného sveta. V podcaste Oski show priznal, že jeho pracovný proces nie je vždy pokojný a kontrolovaný. Naopak, v náročných momentoch sa u neho prejavujú silné emócie, ktoré dokážu vyústiť aj do veľmi intenzívnych situácií počas skúšok.
Búcha do stola a hádže topánky
Ján Ďurovčík, ktorý prežíva veľkú zmenu v súkromí, keďže sa stal dvojnásobným otcom, je známy ako prísny porotca a režisér, hoci on to vidí trochu inak. “Ja som emočný. Ja viem naozaj v jednej sekunde kričať. Ale neurážam, pozor,” uviedol na pravú mieru.
Vo svojej práci ide na sto percent a to isté vyžaduje aj od hercov a tanečníkov. Maximálny výkon je samozrejmosťou a ak má pocit, že ho niekto nedosiahol, prejaví sa to v podobe zvýšeného hlasu a kritiky, ktorou rozhodne nešetrí. Aj preto sú zvyčajne skúšky v divadle pod jeho dohľadom miestami plné napätia a dusnej atmosféry.
Neraz padli nadávky a iné ostré slová, ktoré sa nepočúvajú ľahko. To však ani zďaleka nie je všetko. “Napríklad som si rozbil okuliare a minule aj mikrofón, potom mi kúpili nový v brnenskom divadle. Ja kričím a hreším. Búcham do stola, hádžem topánky,” priznal Ján Ďurovčík, ktorý sa neskôr poopravil. “Aj keď kričím, tak vždy dodám, že ja nekričím, ja zanietene rozprávam,” dodal. Hoci je prísny, na druhej strane vie oceniť snahu a nasadenie. “Ale o sekundu neskôr viem toho človeka vybozkávať a plačem pred ním, že podal výkon,” doplnil.
