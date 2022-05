Viezol sa v nej slon, ročne odvezie 25 miliónov pasažierov. Takúto visutú železnicu nájdete len na dvoch miestach sveta

Železničná preprava patrí medzi pomerne rýchle a jednoduché spôsoby cestovania. V Nemecku sa však nachádza železnica, ktorá visí vo vzduchu, pasažieri tak majú pocit, akoby cestovali dolu hlavou. Okrem Nemecka sa taká nachádza už len v Japonsku.

Na rozdiel od bežných vlakov, ktoré pevne „sedia“ na zemi alebo od metra, ktoré často premáva pod zemou, je nemecká závesná železnica skutočným unikátom. Visuté železnice vyzerajú, akoby po nich vagóny premávali dolu hlavou, sú zavesené na koľaji pripevnenej k pilónom, píše portál CNN. Vlak sa tak bez problémov dostane ponad cesty a rieky aj tam, kde by to inak nebolo možné.

Pôvodne mala byť visutá železnica vo viacerých mestách. Pred desiatkami rokov sa zdalo, že je to železnica budúcnosti. Mnohé projekty sa však napokon nevydarili a ostala len železnica Wuppertal Schwebebahn v Nemecku a ďalšia podobná v Japonsku.

Ako vlastne vznikol nápad vytvoriť „visiacu“ železnicu? Všetko to začalo okolo roku 1880, a to vďaka rapídnej industrializácii. Inžinier Eugen Langen experimentoval s visutou železnicou, aby mohol ľahšie prepracovať tovar vo svojom cukrovare v Kolíne.

Mesto Wuppertal zas bojovalo s obrovským nárastom počtu obyvateľov po tom, čo sa tu rozmohol textilný priemysel. Bolo potrebné nájsť rýchly a jednoduchý spôsob prepravy pre veľké množstvo ľudí. Cez mesto sa však kľukatila rieka Wupper, kvôli ktorej bolo nemysliteľné vybudovať tu klasickú železnicu. Vznikol teda nápad vybudovať železnicu vo vzduchu, tá bola napokon slávnostne otvorená v roku 1901.

Na výstavu tratí sa použilo viac ako 20 ton železa. Súčasťou železnice je 20 zastávok, ktorých interiér je v štýle art nouveau a je vyrobený z kombinácie skla a dreva. V každom z vozňov sa odviezlo 65 cestujúcich, pričom spočiatku boli len dva, no postupne ich pribúdalo čoraz viac. V roku 1903 merala železnica 13,3 kilometra, časom sa však trať predlžovala. Cestujúcim sa táto alternatíva zapáčila natoľko, že vlak začal premávať každých 5 minút.

Elephants in Scotland waited until trains stopped before alighting: here seen at Edinburgh Waverley in 1960. Not so in Wuppertal, Germany in 1950 where an elephant named Tuffi fell into the River Wupper from the Schwebebahn and survived. A statue marks the spot. pic.twitter.com/l2UzMtKTHg

— David Ede 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@JohnDavidEde) May 23, 2022