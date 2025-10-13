Video zachytilo moment hrôzy pred nehodou: Vlak prešiel po koľajniciach a potom prišla obrovská rana

Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť. Príčinu však ukáže vyšetrovanie.
Na sociálnych sieťach sa okamžite začali šíriť fotografie aj videá z miesta činu. Objavilo sa aj také, ktoré zachytáva sekundy pred nárazom.
Viac aktuálnych informácií nájdete v tomto článku.
