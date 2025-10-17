Nové informácie o pacientoch po desivej zrážke vlakov: Hlásia aj pozitívne správy

Aktuálna správa
Havária rýchlikov - Jablonov nad Turňou
Niektorí hospitalizovaní už boli prepustení z nemocnice domov.

Štyri pacientky zranené pri zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou už prepustili z fakultnej nemocnice v košickej Šaci do domácej liečby. Ďalšie tri pacientky zostávajú hospitalizované na chirurgickej klinike tejto nemocnice. „Ich stav je stabilizovaný a sú mimo ohrozenia života,“ informovala v piatok riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.

Priamo z miesta pondelkového nešťastia v okrese Rožňava priviezli do Fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca deväť pacientok. „Stav siedmich zranených si vyžadoval hospitalizáciu na chirurgickej klinike a klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny. K piatku boli štyri pacientky v dobrom stave prepustené do domácej liečby a tri zostávajú hospitalizované na chirurgickej klinike,“ uviedla Závodská.

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach bolo k štvrtku následkom nehody hospitalizovaných spolu 11 zranených pacientov. Z toho desať so stredne ťažkými zraneniami a jeden pacient vo vážnom stave. Dvoch ďalších pacientov už prepustili z nemocnice domov.

V rožňavskej nemocnici hospitalizovali štyroch pacientov v stabilizovanom stave. Prešovská Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana prijala jedného pacienta, ktorý utrpel ťažké zranenie chrbtice.

