Jeden vlak visí nad zrázom: Hlásia 100 ranených, dvaja sú v kritickom stave. Rušňovodiči stihli vyskočiť

Pondelkové dopoludnie sa na železničnej trati pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava zmenilo na dramatickú scénu. Krátko po desiatej hodine sa tu čelne zrazili dva rýchliky R 913 a R 914 Gemeran.
Miesto nešťastia sa nachádza neďaleko tunela, kde sa dvojkoľajová trať mení na jednokoľajnú. Ako informuje TASR, jeden z vlakov skončil mimo trate a rušeň sa zrútil z násypu. Druhý vlak zostal na koľajniciach, no jeho predná časť je úplne zničená.
Zábery z miesta nehody pôsobia desivo
Podľa záberov, ktoré zverejnila Polícia SR, jeden z rušňov leží pod železničným násypom a vozeň za ním zostal skrížený, pričom časť vagóna visela vo vzduchu. Hasiči a záchranári museli cestujúcich vyťahovať cez dvere nakloneného vozňa. Na mieste zasahovali desiatky záchranárov, sanitiek aj vrtuľník.
Obaja rušňovodiči mali podľa dostupných informácií pred zrážkou z vlakov vyskočiť.
Desiatky ľudí zranených, obete zatiaľ nehlásia
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok krátko pred pol dvanástou informoval, že z miesta hlásia približne 80 zranených. „Na mieste je obrovské množstvo ľudí, zasahujú všetky zložky,“ povedal.
Podľa predbežných informácií Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pri nehode zatiaľ nedošlo k obetiam na životoch. Hovorkyňa ŽSR Petra Lániková pre TASR uviedla, že „v oboch vlakoch boli dokopy desiatky cestujúcich, nie stovky“.
Podľa hovorkyne ŽSR existuje viacero možností, prečo sa oba vlaky ocitli na rovnakej koľaji, no chybu v manipulácii s výhybkami vylúčila. „Určite nie, to máme zabezpečené viacerými spôsobmi. Mohlo to byť technické alebo aj ľudské zlyhanie, bude to predmetom vyšetrovania,“ doplnila pre TASR.
Fico vyjadril solidaritu so zranenými
Na nehodu reagoval aj premiér Robert Fico, ktorý uviedol: „Všetkým zraneným pri železničnom nešťastí v okrese Rožňava želám skoré uzdravenie a vyjadrujem nádej, že nebudú žiadne obete na životoch.“
Zároveň dodal, že je v kontakte s ministrom dopravy Jozefom Rážom a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, ktorí smerujú na miesto tragédie. „Som proti akýmkoľvek predčasným záverom, preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie,“ doplnil premiér.
