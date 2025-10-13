Mimoriadna udalosť: V okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky, na miesto smerujú sanitky aj vrtuľník

Hrozivá nehoda sa stala v okrese Rožňava. Zrazili sa tu dva rýchliky. Na miesto smeruje 5 pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník. Počet zranených zatiaľ nie je známy. Vo vlakoch sa nachádzalo podľa polície veľa cestujúcich.
Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí. Podľa prvotných informácií sa zranilo viac ako 20 osôb.
Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
K zrážke rýchlikov došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. „Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov. Informácie budeme priebežne aktualizovať,“ uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.
Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Nahlásiť chybu v článku