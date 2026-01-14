Koniec prirodzenosti? Lucy z Farmy po kritike estetických zákrokov šokovala: Sama podstúpila prvú úpravu

Foto: Instagram (lusymm)

Dana Kleinová
Podľa fanúšikov šla proti vlastným slovám a sklamala ich.

Svet influencerov je rôznorodý, no napriek tomu sa zdá, že je na internete vyvíjaný tlak, aby v konečnom dôsledku všetci vyzerali rovnako. Či už ide o dlhé nadpojené vlasy, napichané pery, alebo postavu, ktorá je dosiahnutá zákrokmi či drastickými diétami. Preto ak náhodou niekto z toho nič nemá, pôsobí ako závan čerstvého vetra. 

Lucy Michaličku diváci spoznali v Ruži pre nevestu, kde držala partiu s Julie a svojím svojským prejavom a úprimnosťou si nezískala srdce ženícha, ale divákov. Následne sa blondínka rozhodla ísť do ďalšej reality šou, tentoraz však bez vily a mora. Na Farme ukázala, že nemá problém s tvrdou prácou a po účasti v tejto šou sa jej fanúšikovská základňa ešte viac rozšírila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucy Michalicka (@lusymm)

Sklamala fanúšikov

Lucy využila popularitu na to, aby ukázala, ako vyzerá skutočný život influencerov. Fanúšikom ukazovala, aká je jej domácnosť, že nemá najštýlovejšiu kuchyňu a že nie vždy varí luxusné jedlá, ale pokojne bude vypekať aj rezne. Vo veľkom pritom propaguje, že žije tak, aby sa cítila dobre a nie tak, aby to dobre vyzeralo na Instagrame a aby jej ľudia závideli.

V októbri nahrala Lucy aj video, v ktorom robila paródiu na influencerky, ktoré pridávajú fotky či videá s filtrom a tvrdia, že sú prirodzené. „Mám kyselinku v perách, v sánke a botox na čele. INAK sa milujem taká, aká som,“ napísala tiež v tomto videu. Následne ukázala, čo je podľa nej prirodzené, ako napríklad jazvy po akné či mimické vrásky a zdôraznila prirodzenosť bez mejkapu a filtrov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucy Michalicka (@lusymm)

Nie div, že po tomto videu jej fanúšikovia ostali v šoku, keď sa aj Lucy rozhodla pre „kyselinku v perách“. „Idem to urobiť a nemusím to robiť, ale chcem to. Taký mierny prirodzený „doťuk“,“ povedala v úvode videa. „Je to môj prvý zásah do tváre a to mám dvadsaťšesť,“ dodala.

„Bola to moja prvá skúsenosť a môžem povedať, že som sa cítila v dobrých rukách! Prirodzenosť a jemnosť. Presne TAK som to chcela,“ uviedla v popise influencerka, ktorá sa zdá maximálne spokojná s výsledkom. Ten ukázala aj na videu a fanúšikovia zblízka videli, ako veľmi sa jej pery zmenili. Tých však zaujímal viac jej postoj.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucy Michalicka (@lusymm)

„Že môj prvý zákrok a to mám 26… Len mne to znie bizarne? Mám celkom rada tvoj kontakt, pohľad na svet, ale toto ma trošku pobavilo,“ okomentovala fanúšička, ktorá nechápavo krútila hlavou. „By som nikdy nepovedala po tvojom kontente, že ty pôjdeš do niečoho takého,“ pridala sa ďalšia.

„Smutná som veľmi, mala som ťa ako vzor, veľmi sa mi páčil tvoj kontent, nie je všetko o handrách a drahých kabelkách, žiadna tona mejkapu, prirodzenosť a potom toto? Sociálne siete naozaj zničia všetko dobré,“ okomentovala sklamaná fanúšička. „Lucy, tvoj kontent ma mega bavil, ale toto je presne opak toho, čo propaguješ… Len zas ukazovať ženám, že ak nemáme úpravy, ako keby sme neboli,“ súhlasila iná.

„Si nádherná, aká si, no pred necelými 3 mesiacmi dozadu si napísala toto: Každá jedná vyzerá rovnako… Napichané pery, botox a neviem čo… A myslia si, že im to pomôže sa cítiť lepšie! Pritom krása ide zvnútra! To, čo vyžaruješ! To, ako sa s tebou cíti druhý človek! Úsmev atď. Potom tvoje slová strácajú naozaj zmysel,“ odkázala zas iná.

Zastala sa jej iná ružička

Lucy sa neskôr zastala Anet, ktorá s ňou bola v Ruži pre nevestu. „Strašne by som chcela, aby môj problém v živote bol, že niekto ide na pery. „Imagine“, že by ma to sklamalo natoľko, že dám „unfollow“. Nie je to náhodou o charaktere? Či preto majú ľudia radi človeka, že nemá pery urobené? Zmierte sa s tým ľudia, že to je už súčasť života, že sú takéto zákroky dostupné. A toto je naozaj pekná prirodzená práca. Komu tým ublížila?“ napísala.

Aj na jej slová však fanúšičky pohotovo reagovali. Napríklad: „Nedáva zmysel, čo píšeš. My vás, influencerov, sledujeme a podporujeme na základe vášho kontentu a toho, čo je nám na ňom sympatické. Lucy sa prezentovala tým, že je „iná ako ostatné“, naturálna a nepriamo odsudzovala tieto estetické zákroky. A presne preto sme ju mnohí sledovali, lebo bola príjemnou zmenou oproti iným povrchným „pip*nám“. Sklamanie je namieste.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zuzana Vačková s dojemným odkazom po ťažkom období: Našla muža, pri ktorom môže byť sama…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac