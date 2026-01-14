Koniec prirodzenosti? Lucy z Farmy po kritike estetických zákrokov šokovala: Sama podstúpila prvú úpravu

Svet influencerov je rôznorodý, no napriek tomu sa zdá, že je na internete vyvíjaný tlak, aby v konečnom dôsledku všetci vyzerali rovnako. Či už ide o dlhé nadpojené vlasy, napichané pery, alebo postavu, ktorá je dosiahnutá zákrokmi či drastickými diétami. Preto ak náhodou niekto z toho nič nemá, pôsobí ako závan čerstvého vetra.
Lucy Michaličku diváci spoznali v Ruži pre nevestu, kde držala partiu s Julie a svojím svojským prejavom a úprimnosťou si nezískala srdce ženícha, ale divákov. Následne sa blondínka rozhodla ísť do ďalšej reality šou, tentoraz však bez vily a mora. Na Farme ukázala, že nemá problém s tvrdou prácou a po účasti v tejto šou sa jej fanúšikovská základňa ešte viac rozšírila.
Sklamala fanúšikov
Lucy využila popularitu na to, aby ukázala, ako vyzerá skutočný život influencerov. Fanúšikom ukazovala, aká je jej domácnosť, že nemá najštýlovejšiu kuchyňu a že nie vždy varí luxusné jedlá, ale pokojne bude vypekať aj rezne. Vo veľkom pritom propaguje, že žije tak, aby sa cítila dobre a nie tak, aby to dobre vyzeralo na Instagrame a aby jej ľudia závideli.
V októbri nahrala Lucy aj video, v ktorom robila paródiu na influencerky, ktoré pridávajú fotky či videá s filtrom a tvrdia, že sú prirodzené. „Mám kyselinku v perách, v sánke a botox na čele. INAK sa milujem taká, aká som,“ napísala tiež v tomto videu. Následne ukázala, čo je podľa nej prirodzené, ako napríklad jazvy po akné či mimické vrásky a zdôraznila prirodzenosť bez mejkapu a filtrov.
Nie div, že po tomto videu jej fanúšikovia ostali v šoku, keď sa aj Lucy rozhodla pre „kyselinku v perách“. „Idem to urobiť a nemusím to robiť, ale chcem to. Taký mierny prirodzený „doťuk“,“ povedala v úvode videa. „Je to môj prvý zásah do tváre a to mám dvadsaťšesť,“ dodala.
„Bola to moja prvá skúsenosť a môžem povedať, že som sa cítila v dobrých rukách! Prirodzenosť a jemnosť. Presne TAK som to chcela,“ uviedla v popise influencerka, ktorá sa zdá maximálne spokojná s výsledkom. Ten ukázala aj na videu a fanúšikovia zblízka videli, ako veľmi sa jej pery zmenili. Tých však zaujímal viac jej postoj.
„Že môj prvý zákrok a to mám 26… Len mne to znie bizarne? Mám celkom rada tvoj kontakt, pohľad na svet, ale toto ma trošku pobavilo,“ okomentovala fanúšička, ktorá nechápavo krútila hlavou. „By som nikdy nepovedala po tvojom kontente, že ty pôjdeš do niečoho takého,“ pridala sa ďalšia.
„Smutná som veľmi, mala som ťa ako vzor, veľmi sa mi páčil tvoj kontent, nie je všetko o handrách a drahých kabelkách, žiadna tona mejkapu, prirodzenosť a potom toto? Sociálne siete naozaj zničia všetko dobré,“ okomentovala sklamaná fanúšička. „Lucy, tvoj kontent ma mega bavil, ale toto je presne opak toho, čo propaguješ… Len zas ukazovať ženám, že ak nemáme úpravy, ako keby sme neboli,“ súhlasila iná.
„Si nádherná, aká si, no pred necelými 3 mesiacmi dozadu si napísala toto: Každá jedná vyzerá rovnako… Napichané pery, botox a neviem čo… A myslia si, že im to pomôže sa cítiť lepšie! Pritom krása ide zvnútra! To, čo vyžaruješ! To, ako sa s tebou cíti druhý človek! Úsmev atď. Potom tvoje slová strácajú naozaj zmysel,“ odkázala zas iná.
Zastala sa jej iná ružička
Lucy sa neskôr zastala Anet, ktorá s ňou bola v Ruži pre nevestu. „Strašne by som chcela, aby môj problém v živote bol, že niekto ide na pery. „Imagine“, že by ma to sklamalo natoľko, že dám „unfollow“. Nie je to náhodou o charaktere? Či preto majú ľudia radi človeka, že nemá pery urobené? Zmierte sa s tým ľudia, že to je už súčasť života, že sú takéto zákroky dostupné. A toto je naozaj pekná prirodzená práca. Komu tým ublížila?“ napísala.
Aj na jej slová však fanúšičky pohotovo reagovali. Napríklad: „Nedáva zmysel, čo píšeš. My vás, influencerov, sledujeme a podporujeme na základe vášho kontentu a toho, čo je nám na ňom sympatické. Lucy sa prezentovala tým, že je „iná ako ostatné“, naturálna a nepriamo odsudzovala tieto estetické zákroky. A presne preto sme ju mnohí sledovali, lebo bola príjemnou zmenou oproti iným povrchným „pip*nám“. Sklamanie je namieste.“
