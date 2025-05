Videli ju znova: Medvedica sa po útoku v Sučanoch pohybovala po okolí. Huliak hovorí o výsmechu systému a nekompetentnosti

Ako sme vás už informovali, v sobotu popoludní došlo v obci Sučany pri Martine k útoku medvedice s dvoma mláďatami. Jej obeťou sa stal 49-ročný muž, ktorý sa pokúsil pred šelmou ujsť. Incident sa odohral v blízkosti diaľnice. Muž sa pri úteku pokúšal preliezť diaľničné oplotenie, kde si ho všimli vodiči a okamžite privolali záchranné zložky.

Ako informuje TV Markíza, na miesto útoku dorazil aj Zásahový tím pre medveďa hnedého. Jeho vedúci Juraj Žiak pre televíziu potvrdil, že v oblasti sa našli zvyšky oblečenia a krv napadnutého muža. „Na mieste útoku sa nachádzali zvyšky krvi a oblečenia,“ opísal situáciu Žiak.

Asi dve hodiny po incidente sa k tímu dostalo video od miestneho obyvateľa, na ktorom medvedica prebieha popri železničnej stanici v Sučanoch a smeruje cez obytnú zónu na Vrútky. Naposledy ju zaznamenali v brehovom poraste pri Váhu, kam sa dostala cez diaľničný podchod. „Aktuálne ju monitorujeme pomocou termovíznych dronov. Budeme pokračovať minimálne do polnoci, v prípade potreby aj dlhšie,“ doplnil vedúci tímu.

Zatiaľ nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo

Podľa Žiaka sa medvedica momentálne nachádza mimo intravilánu obce a obyvateľom tak nehrozí priame riziko. Zásahový tím bude situáciu naďalej sledovať. Ak by sa však šelma vrátila na miesto útoku, alebo by sa správala agresívne, bola by eliminovaná. „Ak sa stiahne do pohoria, budeme ju naďalej monitorovať,“ uviedol Žiak.

Minister Huliak ostro kritizoval zodpovedných

Na útok zareagoval aj minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak, ktorý na sociálnej sieti zverejnil video s ostrým vyjadrením. V prejave kritizoval kompetentné orgány za nečinnosť a zlyhanie pri riešení problematiky medveďov. „Pýtam sa, koľko neschopnosti budeme musieť na Slovensku ešte zažiť, kým si niekto neuvedomí, že otázku premnožené populácie medveďa zjavne nezvláda?“ vyhlásil Huliak.

Vyzval na zapojenie poľovníkov do riešenia situácie, pričom zdôraznil, že sú vybavení a vyškolení na takéto zásahy. „Poľovníci na toto majú výcvik, poľovne upotrebiteľné psy, zbrane, vybavenie. Vedeli by túto otázku vyriešiť šmahom ruky,“ dodal.

Čakajú na odpovede, situácia sa môže zopakovať

Minister zároveň upozornil na nečinnosť pri vybavovaní výnimiek, ktoré by umožnili zasahovať do populácie medveďa efektívnejšie. „Mám desať žiadostí o výnimky v našom združení. Vyše tri týždne som nedostal žiadnu odpoveď. Ideme ten problém tlačiť pred sebou dovtedy, kým nebude ďalší mŕtvy?“ pýta sa Huliak.

Na záver apeloval na zodpovedných, aby sa problém konečne začal riešiť systémovo a odborne. Incident v Sučanoch opäť otvoril dlhodobo prehliadanú tému, ako má Slovensko pristupovať k narastajúcemu počtu stretov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi šelmami.