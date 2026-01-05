Viac než len komička: Petra Polnišová odhalila súkromie aj netradičnú vášeň, ktorej vďaka podcastom prepadla

Herečka Petra Polnišová je pre divákov synonymom humoru a schopnosti pozerať sa na veci s odstupom. Smiech pre ňu nie je únikom, ale spôsobom, ako lepšie porozumieť realite.
V tomto roku urobila aj osobnú zmenu, o ktorej hovorila úplne otvorene a bez veľkých slov. Bez novoročných predsavzatí a bez tlaku sa jej podarilo prestať fajčiť – zlozvyk, s ktorým bojovala dlhé roky. Sama priznáva, že zlom prišiel vtedy, keď to prestala riešiť a netlačila na seba. Podobne otvorene hovorila aj o jednom z najtrápnejších momentov svojho života, na ktorý sa dnes dokáže pozrieť s nadhľadom a smiechom. Skúsenosti z posledných rokov ju vykresľujú viac ako človeka, nielen ako verejne známu herečku. Pre magazín Báječná žena Petra Polnišová prezradila, že ju síce diváci vnímajú najmä ako komičku, no jej vnútorný svet je oveľa pestrejší.
Humor ako alfa a omega
Humor a smiech sú pre ňu prirodzenou súčasťou života aj hereckej identity. Spočiatku ju vnímala len ako jednu z možností, no postupne si uvedomila, že komédia je jej najbližšia. „Mám rada humor a smiech, ale kedysi by som vám možno povedala, že je to na polovicu. Uvedomila som si, že v našej krajine je pomerne málo herečiek, ktoré sa zaoberajú humorom. Pre mňa je však humor alfou a omegou žitia,“ prezradila Polnišová.
Neznamená to však, že by sa vyhýbala aj vážnejším výzvam. „Keď mám na výber, idem radšej touto cestou, ale zahrať vážnu postavu je výzva, ktorá prináša inú dimenziu herectva. Takže sa nebránim žiadnej úlohe, ktorá ma osloví, ale dušou som stále komik,“ vyjadrila sa Petra.
