Viac než len komička: Petra Polnišová odhalila súkromie aj netradičnú vášeň, ktorej vďaka podcastom prepadla

Foto: Instagram (polnis_petusa)

Frederika Lyžičiar
Pre Petru Polnišovú je humor prirodzeným jazykom, ktorým komunikuje so svetom.

Herečka Petra Polnišová je pre divákov synonymom humoru a schopnosti pozerať sa na veci s odstupom. Smiech pre ňu nie je únikom, ale spôsobom, ako lepšie porozumieť realite.

V tomto roku urobila aj osobnú zmenu, o ktorej hovorila úplne otvorene a bez veľkých slov. Bez novoročných predsavzatí a bez tlaku sa jej podarilo prestať fajčiť – zlozvyk, s ktorým bojovala dlhé roky. Sama priznáva, že zlom prišiel vtedy, keď to prestala riešiť a netlačila na seba. Podobne otvorene hovorila aj o jednom z najtrápnejších momentov svojho života, na ktorý sa dnes dokáže pozrieť s nadhľadom a smiechom. Skúsenosti z posledných rokov ju vykresľujú viac ako človeka, nielen ako verejne známu herečku. Pre magazín Báječná žena Petra Polnišová prezradila, že ju síce diváci vnímajú najmä ako komičku, no jej vnútorný svet je oveľa pestrejší.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Humor ako alfa a omega

Humor a smiech sú pre ňu prirodzenou súčasťou života aj hereckej identity. Spočiatku ju vnímala len ako jednu z možností, no postupne si uvedomila, že komédia je jej najbližšia. „Mám rada humor a smiech, ale kedysi by som vám možno povedala, že je to na polovicu. Uvedomila som si, že v našej krajine je pomerne málo herečiek, ktoré sa zaoberajú humorom. Pre mňa je však humor alfou a omegou žitia,“ prezradila Polnišová.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)


Neznamená to však, že by sa vyhýbala aj vážnejším výzvam. „Keď mám na výber, idem radšej touto cestou, ale zahrať vážnu postavu je výzva, ktorá prináša inú dimenziu herectva. Takže sa nebránim žiadnej úlohe, ktorá ma osloví, ale dušou som stále komik,“ vyjadrila sa Petra.

Hudbu miluje

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac