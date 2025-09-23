Z tohto padnete na zadok. Petra Polnišová prezradila jeden z najtrápnejších momentov vo svojom živote

Foto: Instagram.com/polnis_petusa

Jana Petrejová
Nik by to nechcel zažiť. 

Hoci dnes je uznávanou a obľúbenou herečkou, predcházali tomu zaujímavé situácie, ktorými si musela prejsť. Doteraz si spomína na jeden moment, ktorý v nej vyvoláva pocit smiechu, no zároveň aj štipku hanblivosti. Nebolo to totiž nič príjemné, keď si uvedomila, čo vlastne spravila.

Komička a herečka Petra Polnišová sa veľmi intenzívne pripravovala na bábkoherectvo, no súčasne sa hlásila aj na herectvo. Bohužiaľ, tam skončila už v prvom kole. „Zuzke Kronerovej to dodnes vešiam na nos,“ priznala herečka so smiechom pre reláciu Denníka N Reflektor.

Čo sa stalo?

Umelkyňa si zrejme uvedomuje, prečo ju nezobrali na herectvo. Podaril sa jej totiž husársky kúsok, ktorý v priebehu života mnohí nezažijú ani raz. Zdalo sa, že jej šance na postup v rámci príjímačiek na VŠMU sa znížili najprv pri prednese textu. „Hovorila som nejaké texty a hovorila som ich v zrýchlenom móde, asi trikrát rýchlejšie, ako by sa malo,“ vyšla s pravdou von.

Ako ďalej pokračovala, nakoniec to vyzeralo tak, že na nich spravila dojem, keďže ju porota požiadala, aby si pripravila etudu. Následne však zaúradovala panika a herečka urobila niečo nečakané. Uvedomila si totiž, že sa na danú scénku musí prezliecť. „V tom strese som sa začala pred nimi vyzliekať. A tam bola porota a nejakí diváci alebo študenti,“ zaspomínala si s úsmevom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Samuel Procházka® (@graciosooo)

V porote sedela tiež známa herečka Zuzana Kronerová, ktorá ostala v nemom úžase. „A pamätám si, že Zuzka Kronerová mi povedala: No, ale, slečna, tam máme paraván, čo to tu robíte?“ poznamenala komička, ktorá vyštudovala bábkoherectvo, no nakoniec zakotvila v hereckej brandži.

