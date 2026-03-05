Nová Ruža odštartovala prekvapením: Do boja o ženícha pribudli ďalšie ženy a VOYO mení pravidlá

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Štvrtá séria si pre divákov pripravila viacero prekvapení.

Štvrtá séria Ruže pre nevestu oficiálne začala a televízia si pre divákov pripravila hneď niekoľko prekvapení. O tom, že Adrián bude mať náročné rozhodnutie už hneď na začiatku, keďže bude musieť dať jednej súťažiacej čiernu ružu, diváci vedeli vopred. Potom však prišlo ešte niečo viac nečakané.

Určite ste si všimli, že predtým, než pribudla prvá epizóda na VOYO, televízia predstavila len 14 ružičiek. Naskytla sa tak otázka, či bude tento rok menší počet súťažiacich, alebo či Markíza plánuje divákov prekvapiť. Už v minulosti totiž pribudli súťažiace v strede šou a to v podobe modeliek. Tentoraz však diváci nemuseli čakať až tak dlho a posledné štyri súťažiace už poznajú. Sú nimi 21-ročná študentka Chiara, 23-ročná speváčka a herečka Marika, 27-ročná módna ambasádorka Natália a 27-ročná podnikateľka Selina.

Nový štýl vysielania

Čo sa však ešte líši oproti predošlým rokom je vysielacia štruktúra. Markíza sa totiž rozhodla ísť proti svojmu zaužívanému „o deň skôr na VOYO“ a zatiaľ čo na televíznych obrazovkách si diváci pozrú priamo na Markíze dvojhodinovú epizódu každý piatok večer, diváci na VOYO dostanú dve hodinové epizódy každú stredu a štvrtok.

Diváci tak budú mať viac času na diskusiu a budú viac navnadení zapnúť si VOYO dva dni po sebe, čím sa to zdá byť šikovný krok televízie.

Toto sú zatiaľ všetky zmeny, ktoré nastali oproti predošlým sériám a len čas ukáže, či má televízia Markíza v rukáve ešte nejaké ďalšie prekvapenia.

