Veľký test kvality vody: Väčšina pláží v EÚ uspela, exceluje Chorvátsko. Obľúbená destinácia pohorela

Letná sezóna je stále len za rohom, no dovolenky sú už v plnom prúde. Mnohí si ich vybrali dopredu, nečakajúc na to, ako sa situácia vyvinie a aké počasie budú obľúbené destinácie hlásiť. Niekedy o tom rozhodla tradícia, inokedy lacné letenky. Tak či onak, dnes už si môžu pozrieť aspoň prehľad kvality vody vodných plôch v Európskej únii.
Prevažná väčšina európskych pláží, jazier a riečnych kúpalísk ponúka veľmi dobrú kvalitu vody na kúpanie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA), zverejnenej v utorok pred začiatkom letnej sezóny.
Najlepšie výsledky dosiahli obľúbené destinácie
Podľa hodnotenia malo viac ako 85 percent kúpalísk v Európskej únii „výbornú“ kvalitu vody. Najlepšie výsledky dosiahli Cyprus, Bulharsko, Grécko, Rakúsko a Chorvátsko, kde najmenej 95 percent monitorovaných lokalít získalo najvyššie hodnotenie.
„Toto leto môžeme všetci využívať výhody dôsledného uplatňovania pravidiel EÚ pre kvalitu vody na kúpanie, vďaka ktorým je veľká väčšina našich kúpalísk dostatočne čistá na kúpanie,“ uviedla výkonná riaditeľka EEA Leena Ylä-Mononenová.
Správa vychádza z údajov z viac ako 22-tisíc kúpalísk v 27 členských štátoch EÚ, ako aj v Albánsku a Švajčiarsku. Kvalita vody sa hodnotí podľa úrovne fekálneho znečistenia a delí sa do štyroch kategórií – výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.
Len minimum lokalít nevyhovelo
Len 1,5 percenta sledovaných lokalít malo nevyhovujúcu kvalitu vody. Výsledky zároveň ukázali, že pobrežné oblasti dosahujú lepšie hodnotenia ako vnútrozemské vody. Až 89 percent pobrežných lokalít získalo známku „výborná“, zatiaľ čo pri jazerách a riekach to bolo 78 percent.
Dôvodom je vyššia schopnosť morskej vody prirodzene sa čistiť, zatiaľ čo vnútrozemské vody sú citlivejšie na krátkodobé znečistenie spôsobené intenzívnymi dažďami alebo letným suchom.
Na opačnom konci rebríčka skončilo Albánsko, kde bolo 23,5 percenta lokalít hodnotených ako nevyhovujúcich. Pravidlá EÚ zároveň vyžadujú zákaz kúpania na miestach, kde voda vykazuje nevyhovujúcu kvalitu päť rokov po sebe. V rokoch 2020 až 2024 sa to týkalo 57 lokalít, najviac v Taliansku a Francúzsku. Do roku 2025 sa podarilo zlepšiť kvalitu vody len na štyroch z nich.
Letisko, ktorému sa radšej vyhnite
Síce na tomto zozname nie je Grécko a čo sa týka vody, exceluje, s touto dovolenkovou destináciou sa viaže iný problém. Ako sme vás nedávno informovali v článku, grécke letisko, kam lietajú aj Slováci, patrí medzi najhoršie v Európe. Spomedzi 279 letísk v 76 krajinách spoločnosť AirHelp zostavila rebríček najlepších a najhorších letísk, informoval Euronews. Vychádzala z hodnotenia cestujúcich, ktorí mali vyjadriť svoj názor na čistotu, personál, ponuku reštaurácií či obchodov a na to najdôležitejšie – čakacie lehoty.
Medzinárodné letisko v Grécku, letisko Rodos Diagoras, obsadilo nelichotivé 271. miesto. Nájdete ho pri dedine Paradisi na ostrove Rodos a pohorelo najmä v dôsledku nedochvíľnosti letov.
Ďalej 268. priečka patrí letisku Heraklion, ktoré sa nachádza na Kréte a po letisku v Aténach je druhým najväčším v Grécku. Na Googli mu svieti slabučké hodnotenie 2,6 z 5 hviezdičiek, ktoré vychádza z takmer 30-tisíc recenzií, takže ho už je možné považovať za relevantné.
Cestujúci uvádzajú, že toalety na tomto letisku sú absolútna hanba, podelili sa o svoje skúsenosti, ako po spláchnutí z nich striekala voda a kabínky sa nedali zamknúť. V recenziách sa objavuje kritika na dlhé čakacie rady a na to, že ich cestujúci vlastne nemajú kde prečkať. Ľudia opísali, ako museli čakať dve hodiny na schodoch, že správanie personálu bolo hrubé a viacerí zhodnotili, že je najhorším letiskom, na akom kedy boli.
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