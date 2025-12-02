Veľký smútok: Zomrel detský televízny herec, mal len 11 rokov. Vybehol z autobusu a zrazilo ho auto

Poľskom otriasla mimoriadne smutná udalosť. O život prišiel len jedenásťročný detský herec Nikodem Marecki, ktorý zaujal vo filme Biela odvaha, ale aj v niekoľkých televíznych seriáloch.
Podľa informácií portálu Polsat chlapca vo štvrtok zrazilo osobné auto vo chvíli, keď vystupoval zo školského autobusu. Zranenia boli také vážne, že mu už nedokázali zachrániť život. Škola Tadeusza Kościuszka v obci Niedźwiedź potvrdila úmrtie a oznámila, že posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu.
Režisér reagoval na veľkú stratu
K tragickej správe sa vyjadril aj režisér filmu Biela odvaha Marcin Koszałka, ktorý s chlapcom spolupracoval. „Je to hrozná, veľká strata. Bol veľmi talentovaný a svet sa mu len začínal otvárať,“ napísal na facebooku.
Marecki sa okrem Bielej odvahy objavil aj v komédii Zołza a v seriáloch Nemocnica svätej Anny, Démoni Krakova či Po uši zamilovaní. Získal si divákov prirodzeným prejavom a výrazným talentom.
