Veľký pozor, už o pár minút môžete vidieť polárnu žiaru: Ľudia z jednej časti Slovenska, buďte v strehu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Michaela Olexová
Polárna žiara by dnes večer a v noci mohla byť viditeľná aj na Slovensku.

Očakáva sa geomagnetická búrka úrovne G3, čo znamená reálnu šancu pozorovať tento jedinečný úkaz aj v našich zemepisných šírkach.

Podľa dostupných informácií by mohla polárna žiara na našu oblohu doraziť už dnes večer, pričom má potenciál pretrvať až do noci na 2. septembra. Informáciu priniesol portál iMeteo s odvolaním sa na Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) a Centrum pre predikciu vesmírneho počasia (SWPC).

Pripravte sa hlavne na severe Slovenska

Najvyššiu šancu na pozorovanie fascinujúceho úkazu budú mať obyvatelia severného Slovenska, no nie je vylúčené, že polárna žiara zasiahne aj južnejšie regióny.

Ideálne je sledovať ju prostredníctvom fotoaparátov s citlivým snímačom, hoci v najsilnejších okamihoch geomagnetickej búrky by mohla byť žiara viditeľná aj voľným okom. Výhodou je aj priaznivá predpoveď počasia – očakáva sa prevažne jasno alebo len malá oblačnosť, čo zvyšuje šancu na jej pozorovanie.

Foto: TASR (Veronika Mihaliková)

Ako dodáva iMeteo, tentoraz sa môžeme tešiť na potenciálnu nočnú šou vďaka erupcii, ktorú ešte v sobotu 30. augusta 2025 spustila aktívna oblasť Slnka s označením 4204. Hoci nebola mimoriadne silná, trvala celé tri hodiny.

„Erupcia vyvrhla z našej hviezdy výron koronálnej hmoty (CME). Išlo o tzv. halo CME, ktoré smeruje priamo k Zemi, a takýto výron môže spustiť silnú geomagnetickú búrku na našej planéte.“

Ako sa pripraviť na pozorovanie

Ako sme vás včera informovali, ak chcete polárnu žiaru uvidieť čo najlepšie, vyhnite sa mestám a svetelnému smogu a zamierte niekam, kde je obloha tmavá. Najlepšie je sledovať severný horizont. Ak máte po ruke fotoaparát alebo mobil s funkciou dlhšej expozície, pripravte si ho. Aj keď ju voľným okom možno neuvidíte jasne, technika ju dokáže zachytiť. Rovnako dôležitá je trpezlivosť, pretože žiara sa objavuje náhle a niekedy len na krátky čas.

Predpovedanie polárnej žiary nie je nikdy stopercentné. Tentoraz však vyzerajú všetky okolnosti priaznivo a šanca, že uvidíme tento zázrak prírody priamo zo Slovenska, je mimoriadne vysoká. Ak bude obloha čistá, oplatí sa pozrieť nahor, pretože takúto príležitosť možno dostaneme len raz za niekoľko rokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko čaká výnimočná noc: Polárna žiara sa môže objaviť už v tento deň, jasná obloha…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac