Veľký pozor, už o pár minút môžete vidieť polárnu žiaru: Ľudia z jednej časti Slovenska, buďte v strehu

Očakáva sa geomagnetická búrka úrovne G3, čo znamená reálnu šancu pozorovať tento jedinečný úkaz aj v našich zemepisných šírkach.
Podľa dostupných informácií by mohla polárna žiara na našu oblohu doraziť už dnes večer, pričom má potenciál pretrvať až do noci na 2. septembra. Informáciu priniesol portál iMeteo s odvolaním sa na Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) a Centrum pre predikciu vesmírneho počasia (SWPC).
Pripravte sa hlavne na severe Slovenska
Najvyššiu šancu na pozorovanie fascinujúceho úkazu budú mať obyvatelia severného Slovenska, no nie je vylúčené, že polárna žiara zasiahne aj južnejšie regióny.
Ideálne je sledovať ju prostredníctvom fotoaparátov s citlivým snímačom, hoci v najsilnejších okamihoch geomagnetickej búrky by mohla byť žiara viditeľná aj voľným okom. Výhodou je aj priaznivá predpoveď počasia – očakáva sa prevažne jasno alebo len malá oblačnosť, čo zvyšuje šancu na jej pozorovanie.
Ako dodáva iMeteo, tentoraz sa môžeme tešiť na potenciálnu nočnú šou vďaka erupcii, ktorú ešte v sobotu 30. augusta 2025 spustila aktívna oblasť Slnka s označením 4204. Hoci nebola mimoriadne silná, trvala celé tri hodiny.
„Erupcia vyvrhla z našej hviezdy výron koronálnej hmoty (CME). Išlo o tzv. halo CME, ktoré smeruje priamo k Zemi, a takýto výron môže spustiť silnú geomagnetickú búrku na našej planéte.“
Ako sa pripraviť na pozorovanie
Ako sme vás včera informovali, ak chcete polárnu žiaru uvidieť čo najlepšie, vyhnite sa mestám a svetelnému smogu a zamierte niekam, kde je obloha tmavá. Najlepšie je sledovať severný horizont. Ak máte po ruke fotoaparát alebo mobil s funkciou dlhšej expozície, pripravte si ho. Aj keď ju voľným okom možno neuvidíte jasne, technika ju dokáže zachytiť. Rovnako dôležitá je trpezlivosť, pretože žiara sa objavuje náhle a niekedy len na krátky čas.
Predpovedanie polárnej žiary nie je nikdy stopercentné. Tentoraz však vyzerajú všetky okolnosti priaznivo a šanca, že uvidíme tento zázrak prírody priamo zo Slovenska, je mimoriadne vysoká. Ak bude obloha čistá, oplatí sa pozrieť nahor, pretože takúto príležitosť možno dostaneme len raz za niekoľko rokov.
