Veľký olympijský moment pre Slovensko: Krasokorčuliar Adam Hagara nastúpil vo voľnej jazde

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sklamane krútil hlavou hneď po skončení svojej voľnej jazdy na ZOH 2026 v Miláne. Nevyhol sa v nej dvom pádom a nervozita na jeho výkone bola badateľná. Po skončení svojho vystúpenia priznal, že nohy nemal také uvoľnené ako inokedy.
Slovenský reprezentant dostal za svoju voľnú jazdu 122,08 bodu. V súčte s krátkym programom získal 202,38 bodu.
„Nie som spokojný, ale snažil som sa bojovať do konca. Urobil som všetko pre to, aby som tu bol, aj na tréningoch mi všetko išlo. Som sklamaný z tejto voľnej jazdy, ale na druhej strane som šťastný, že som sa tu mohol ukázať medzi všetkými fanúšikmi, medzi ľuďmi, ktorí pozerali tu, ale aj na Slovensku. Chcel by som všetkým poďakovať a dúfam, že nie sú sklamaní z môjho výkonu. Budem sa snažiť opraviť to a nabudúce sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Hagara po svojej jazde.
Po oboch pádoch a následných vydarených kombináciách mu diváci tlieskali, snažili sa ho povzbudiť. „Nad prvým skokom som veľmi rozmýšľal, nad tým druhým tiež. Len čo sa to stane, tak už to človek nevie opraviť a musí ísť ďalej. Snažil som sa, aj keď som spadol, za to som na seba hrdý, že som to nevzdal a pokračoval som. Nerobil som úplne zbytočné chyby, aj keď niektoré možno boli, ale mal som ťažké nohy.“
Ide ďalej
Devätnásťročný krasokorčuliar má však celú kariéru pred sebou a verí, že vystúpenie pod piatimi kruhmi ho posunie za lepšími výsledkami.
„Ja si myslím, že áno. Je to pre mňa ponaučenie. Každá súťaž je ako keby tréning a pokračovanie v mojej kariére, z každej si môžem zobrať nejaké ponaučenie, niečo nové sa naučiť. Som z toho sklamaný, ale beriem to tak, že mám na čom pracovať. Toto nie je môj vrchol kariéry, ten ešte len príde a budem sa snažiť, aby som sa dostával vyššie a vyššie. Teraz sa to nepodarilo, idem ďalej. Budem nad tým rozmýšľať, budem z toho sklamaný, ale o týždeň to už bude určite dobré a pôjdem ďalej. Myslím si, že patrím medzi tých najlepších, v podstate medzi mnou a väčšinou krasokorčuliarov na svete sme mali po krátkom programe nejakých osem bodov rozdiel, takže beriem to tak, že mám na čom pracovať. Náš šport je hlavne o tom nevzdávať sa, aj keď sú ťažké dni.“
Na nevydarený výkon z voľnej jazdy na ZOH chce Hagara zabudnúť už v sobotu, do arény Santa Giulia pôjde fandiť slovenským hokejistom proti Švédom na súboj o priamy postup do štvrťfinále. „Podľa mňa 3:2 zvíťazíme, Fíni zdolali Švédov, my Fínov, takže to vidím takto,“ uzavrel Hagara s úsmevom.
