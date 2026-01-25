Veľké rozhodnutie pre Slovensko: Rada mieru by stála miliardu eur. Kaliňák aj Saková hovoria o vážnych rizikách

V prípade pozvánky pre Slovensko do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa ide o veľa a každý krok treba dôsledne zvážiť. Povedal to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Analyzovať podľa neho treba aj dosah prípadného členstva na náš právny poriadok.
„Nerobil by som z toho politickú súťaž,“ povedal minister s tým, že vo veci je potrebná hlboká analýza. Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského je otázne, či by bol vstup do takejto rady v súlade s našou ústavou.
Rozhodnutie je na najvyšších ústavných činiteľoch
„Mali by sme našu činnosť v takejto Rade mieru koordinovať s partnermi z Európskej únie. To je alfa a omega sk,“ konštatoval Majerský. EÚ a NATO sú totiž podľa neho našimi najbližšími spojencami. „Ak nebudeme kooperovať s členmi EÚ aj túto Radu mieru, tak nevidím v tom nejakú veľkú nádej na úspech,“ doplnil Majerský.
Členstvo Slovenska v Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa je na zvážení troch najvyšších slovenských ústavných činiteľov. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň pripomenula, že členstvo v rade stojí jednu miliardu eur.
Vláda bude riešiť financovanie aj politickú dohodu
Prípadným členstvom Slovenska sa podľa ministerky bude zaoberať aj vláda. „Uvidíme, či Slovensko príjme túto ponuku a vyčlení finančné prostriedky v objeme jednej miliardy eur,“ uviedla Saková. Doplnila, že je namieste byť súčasťou mierových riešení, otázka však je, či bude Slovensko schopné miliardu eur poskytnúť. „Politickým konsenzom dôjdeme k výsledku,“ dodala ministerka.
SNS vyzýva premiéra na odmietnutie členstva
Slovenská národná strana (SNS) vyzvala predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby v mene SR odmietol ponúknuté členstvo v tzv. Rade mieru. Slovensko si podľa národniarov takýto štatút členstva nemôže dovoliť ani z ekonomických dôvodov, ani z hľadiska princípov, na ktorých by mala stáť medzinárodná spolupráca. Rovnako podľa nich neprichádza do úvahy ani akákoľvek iná pozícia v tomto „elitárskom klube“. TASR o tom v nedeľu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Pripomenula, že trvalé členstvo v novovzniknutej svetovej organizácii, ktorú inicioval prezident Spojených štátov amerických Donald Trump, má stáť jednu miliardu dolárov. „Je zrejmé, že Donald Trump týmto krokom obchádza existujúce a medzinárodne uznávané organizácie, ako je Organizácia Spojených národov, a vytvára vlastné štruktúry, v ktorých by ako predseda rozhodoval o budúcnosti sveta a o tom, kto bude a nebude členom. Štatút takéhoto členstva je úplne nedemokratický a jednoznačne v prospech USA,“ tvrdí Škopcová.
Odmietanie zo strany viacerých štátov
Z dostupných informácií podľa nej vyplýva, že viaceré štáty už postupne odmietajú účasť v tomto zoskupení. „SR si nemôže a nesmie dovoliť vstup do organizácie, ktorá je zjavne účelová a má zakrývať udalosti spojené s Grónskom, Venezuelou a ďalšími geopolitickými krokmi, ktoré nás ešte len čakajú,“ ozrejmila.
Národniari zároveň vyhlásili, že je nepredstaviteľné, aby SR vstúpila do takejto organizácie len na základe rozhodnutia časti vlády SR, bez riadnej verejnej a politickej diskusie. „SNS s takýmto členstvom zásadne nesúhlasí a za podmienok, ktoré nám boli predložené, s ním nikdy súhlasiť nebude,“ vyhlásila Škopcová.
Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu (24. 1.) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Dodal, že rezort diplomacie v súčasnosti ponuku vyhodnocuje, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.
