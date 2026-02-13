Zlé správy pre Slovensko: Bez ďalších opatrení vzrastie deficit od roku 2027 opäť nad úroveň 5 % HDP

Foto: TASR - Martin Baumann

Lucia Mužlová
TASR
Zlé správy v závere týždňa.

Bez dodatočných opatrení vzrastie deficit slovenských verejných financií od roku 2027 opäť nad úroveň 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Z tohtoročných 4,5 % by mal budúci rok narásť na 5,3 % HDP a do roku 2029 až k úrovni 6 % HDP.

Vyplýva to z aktualizovanej strednodobej fiškálnej prognózy, ktorú v piatok zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Predikcia vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a najnovšej makroekonomickej prognózy v scenári bez ďalších opatrení (NPC).

Správu aktualizujeme.

