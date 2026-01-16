Veľká slovenská banka mení majiteľa: Kupuje ju známa skupina. Čo to znamená pre klientov?

Belgická skupina KBC, ktorá na Slovensku pôsobí aj prostredníctvom dcérskej spoločnosti Československá obchodná banka (ČSOB), dokončila akvizíciu podielu 98,45 % v 365.bank od J&T Finance Group. Skupina získala súhlasné stanoviská regulátorov, ktoré boli nevyhnutné pre uzatvorenie celej transakcie oznámenej 15. mája 2025. Informovala o tom vo štvrtok ČSOB.
Dokončenie akvizície, ktorej súčasťou sú aj dcérske spoločnosti 365.bank, predstavuje významný míľnik v dlhodobej stratégii rastu a rozširovania aktivít KBC na Slovensku. To je pre skupinu kľúčovým trhom a akvizícia potvrdzuje jej ambíciu byť popredným finančným hráčom v strednej a vo východnej Európe.
Celková protihodnota zaplatená za podiel v 365.bank je 708 miliónov eur. Akvizícia bude mať veľmi limitovaný vplyv na kapitálovú pozíciu KBC (odhadom mínus 50 bázických bodov) pri zachovaní ukazovateľa CET-1 na úrovni vysoko prevyšujúcej regulatórne požiadavky.
Sesterská banka
Belgická KBC Bank sa tak stáva materskou spoločnosťou 365.bank. Odteraz bude 365.bank, vrátane jej súčasti Poštovej banky, fungovať ako sesterská banka ČSOB vlastnená KBC. Ďalším logickým krokom bude integrácia 365.bank a ČSOB prostredníctvom právneho a prevádzkového zlúčenia.
Počas celého prechodného obdobia si bude 365.bank, vrátane Poštovej banky, s plnou podporou ČSOB, aj naďalej plniť všetky svoje záväzky na bankovom trhu. Prioritou počas integrácie bude zabezpečiť hladký prechod klientov a zamestnancov bánk pod jednu strechu.
„Dnešok predstavuje dôležitý krok v našom dlhodobom záväzku voči slovenskému trhu. Odráža ambíciu KBC ďalej posilňovať svoje postavenie v regióne strednej a východnej Európy prostredníctvom organického rastu aj cielených akvizícií. Dokončením tejto akvizície budujeme spoločnú budúcnosť ČSOB a 365.bank,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny KBC Johan Thijs.
„Tento krok plynule nadväzuje na transformáciu, ktorú ČSOB začala pred niekoľkými rokmi s ambíciou spojiť digitálnu excelentnosť s ľudskou odbornosťou,“ poznamenal generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár, ktorý sa stáva aj generálnym riaditeľom 365.bank. Integráciou 365.bank vrátane Poštovej banky podľa neho ďalej posilnia svoj model bankopoistenia a rozšíria prístup k treťostranovým riešeniam SmartSlužby+.
Spoluzakladateľ a predseda predstavenstva J&T Finance Group Patrik Tkáč informoval, že predaj 365.bank pre nich znamená možnosť sústrediť sa na rastové iniciatívy a rozvoj J&T Banky ako lídra na trhu privátneho bankovníctva. „Počas uplynulého desaťročia, keď bola 365.bank (predtým známa ako Poštová banka) súčasťou našej bankovej skupiny, úspešne prešla kompletnou transformáciou,“ dodal s tým, že v súčasnosti je stabilnou a modernou retailovou bankou pre viac ako 800 000 klientov na Slovensku.
