Veľká reforma z rezortu ministra Tomáša: Fico hovorí o super zákone, dôležitý príspevok od januára pomôže tisícom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo reformu financovania sociálnych služieb a prišlo so „super zákonom,“ ktorý by mal dostať v Národnej rade (NR) SR širšiu podporu nielen od koalície, ale aj od opozičných poslancov.
Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby by mal upraviť to, že príspevok na pomoc bude dostávať samotná odkázaná osoba, a to na základe stupňa odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Toto je super zákon z hľadiska obsahu, náročnosti, dĺžky prípravy a všetkého, čo muselo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odrokovať,“ uviedol Fico. Zároveň vysvetlil, že samotná odkázaná osoba bude môcť sama rozhodnúť o tom, či finančné prostriedky z príspevku na pomoc pri odkázanosti použije na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí, alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi.
Stovky miliónov naviac
V porovnaní s týmto rokom pôjde podľa neho v roku 2027, odkedy sa začne vyplácať tento príspevok, do sociálnych služieb o 300 miliónov eur viac.
„Verím, že táto zložitá komplikovaná právna norma nájde uplatnenie v praxi čo najrýchlejšie a že bude len na zlepšenie postavenia klientov, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, či už doma, alebo potrebujú pomoc v špecializovaných sociálnych zariadeniach,“ dodal Fico.
