Veľká policajná akcia s krycím názvom Baník: Polícia vykonáva prehliadky v tomto okrese

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) od utorňajších skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
„Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi,“ uviedol Hájek.
Ďalšie informácie polícia podľa neho poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.
Správu budeme aktualizovať.
