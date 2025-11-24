Ako z filmu o mafiánoch: Akcia Aprum odhalila organizovanú partiu, v utajení mala pôsobiť po celom Slovensku

Foto: Fb/Polícia Slovenskej republiky

Martin Cucík
TASR
Fotografie z domových prehliadok hovoria za všetko.

Polícia v rámci pondelkovej akcie s krycím názvom Aprum doposiaľ zadržala dve osoby. Vykonala aj domové prehliadky, počas ktorých zaistila komunikačnú techniku a ďalšie predmety dôležité pre trestné konanie. V prípade preukázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.

Podľa doterajších zistení išlo o sofistikovanú skupinu, ktorá mala počas rokov páchať viaceré násilné lúpeže a ďalšie závažné trestné činy na rôznych miestach Slovenska. Touto trestnou činnosťou mala byť spôsobená fyzická ujma a majetková škoda najmenej vo výške 400 000 eur,“ ozrejmil Hájek.

Priblížil, že jeden z prípadov, pre ktorý polícia koná, pochádza ešte z roku 2017.

Príslušníci protizločineckej jednotky trpezlivo a systematicky, doslova odviedli mravčiu prácu, zbierali informácie, zaobstarávali dôkazy, analyzovali stopy a operatívne preverovali osoby. Na základe týchto zistení sme mohli dnes pristúpiť k realizácii akcie,“ ozrejmil Hájek.

Polícia od pondelka rána zasahuje v Trnavskom a Banskobystrickom kraji v rámci akcie s krycím názvom Aprum. Zásah je zameraný na osoby pôsobiace v organizovanej skupine, ktorá mala v minulosti páchať viaceré majetkové a násilné trestné činy.

