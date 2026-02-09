Veľká novinka v živote Magdy Vášáryovej: Po vyše polstoročí si splnila životný sen, dosiahla obdivuhodný úspech

Herečka, bývalá diplomatka a žena, ktorá je pre mnohých symbolom osobnej i profesijnej vytrvalosti, sa dočkala okamihu, o ktorom snívala dlhé roky. Magda Vášáryová, ktorá si počas svojej bohatej kariéry získala srdcia fanúšikov doma aj v zahraničí, nedávno dosiahla osobný míľnik, ktorý ju naplnil hrdosťou a silnými emóciami.
Umelkyňa sa rozhodla pre veľký krok vo svojom živote. Zatiaľ čo iní by mávli nad tým rukou, po rokoch by sa na to vykašľali a nevrátili sa k tomu, ona sa vyzbrojila odhodlanosťou a cieľom, ktorý mala pred sebou. Netrvalo to pár dní ani pár týždňov, ale celé roky, po ktorých si teraz môže konečne vydýchnuť a povedať si, že to zvládla.
Prečo sa k tomu odhodlala až teraz?
O svoj úspech sa Magda Vášáryová podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti a pochválila sa im novinkou vo svojom živote. „Milé priateľky a priatelia. Po niekoľkých rokoch písania a učenia som dnes úspešne zvládla štátnu skúšku zo sociológie a obhájila svoju 200-stranovú doktorskú prácu pred komisiou Karlovej univerzity v Prahe. Čas vyložiť si nohy a vydýchnuť si,“ napísala herečka s nadšením a zároveň úľavou na Facebooku.
Bývalá diplomatka je nadšená, že to má úspešne za sebou a môže robiť to, čo jej robí najväčšiu radosť. „Teším sa na návrat do spoločenského života. Konečne zase divadlá, výstavy, koncerty a aj protesty,“ pokračovala Magda Vášáryová, ktorá ukázala, že nemá čo skrývať. Úprimne a otvorene totiž priznala, prečo doktorskú prácu neobhájila pred rokmi. „Otázka, prečo až teraz? V roku 1969 ma vyhodili z univerzity, v roku 1993 som bola po Viedni unavená a lenivá,“ vyšla s pravdou von.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti spomenula aj svojho zosnulého manžela, humoristu a herca Milana Lasicu, ktorý bohužiaľ nemá možnosť zdieľať radosť z úspechu svojej manželky. „Škoda, že sa Milan nedožil. Ale keď som dnes v Prahe vyšla konečne na vzduch a nadýchla sa, zakričala som: Milan, mám to! Myslíte, že počul?!“ opýtala sa svojich fanúšikov dúfajúc, že umelec s ňou bol aspoň v duchu.
Magda Vášáryová tým dokazuje, že nikdy nie je neskoro splniť si dávny sen a že osobná túžba môže byť silnejšia než prekážky, ktoré nám život postaví do cesty.
Nahlásiť chybu v článku