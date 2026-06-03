Veľká novinka v živote Braňa Deáka: Herec z Oteckov sa pripravuje na novú životnú etapu plnú emócií

V živote prichádzajú momenty, ktoré na prvý pohľad pôsobia nenápadne, no v skutočnosti dokážu výrazne zmeniť každodenný rytmus celej rodiny. Nie sú sprevádzané veľkými gestami ani verejným rozruchom, napriek tomu v sebe nesú silnú symboliku nového začiatku, ktorý si vyžaduje prispôsobenie, trpezlivosť aj emócie.
Presne takúto etapu aktuálne prežíva herec Braňo Deák, ktorého si mnohí pamätajú ešte z čias, keď účinkoval v seriáli Oteckovia. Jeho rodinu totiž čaká dôležitá zmena. Jeho dcéra Matilda sa totiž pripravuje na vstup do školských lavíc, čo znamená prirodzený prechod z bezstarostného obdobia škôlky do sveta povinností, učenia a nových skúseností, ako uviedol herec v rozhovore s TV JOJ.
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Na akú základnú školu bude chodiť?
Pre mnohých rodičov ide o silný míľnik a inak to nie je ani v prípade známeho herca, ktorý sa spolu s rodinou pripravuje na túto novú životnú kapitolu. Práve rodinu má na piedestáli v rebríčku priorít v živote, preto je plný očakávania a zároveň aj nadšenia. Od septembra bude jeho Matilda školáčka. “Máme za sebou stretnutia v rôznych školách, čiže toto sú také veľké novinky, ale inak všetko beží v takých príjemných starých koľajách,“ uviedol Braňo Deák.
Ide o veľkú zmenu nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov. Ako prezradil herec, doma sa rozprávajú o tom, čo ju čaká, a Matilda sa z toho zatiaľ teší. “Uvidíme, čo bude v septembri, keď nastúpi a po týždni zistí, že naozaj to nie je len také hrajkanie sa, ako to bolo doteraz. Ale zatiaľ nás to iba čaká, netlačíme ten čas pred sebou. Ešte sa snažíme užiť si to, čo nás v tom lete bude čakať,“ poznamenal s úsmevom.
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Braňo Deák priznal, že už majú vybranú konkrétnu základnú školu. “Chceme trošku podchytiť jazyky kvôli tomu, že teraz tie deti tak veľmi nasávajú všetko to, čo využijú neskôr. Preto sme ju dali na takú školu, kde sa tomu jazyku venujú trochu viac ako na bežných základných školách,” objasnil herec, že voľba padla na bilingválnu školu.
Predchádzalo tomu jednoduché rozhodovanie, ktoré rodičom uľahčila sama Matilda. Ona si totiž vybrala, kam by chcela chodiť. Po viacerých stretnutiach s rôznymi školami mala jasno, kam ju to ťahá najviac. “Ona si vybrala, že chce chodiť sem a nikde inde. Čo bolo fajn, uľahčila nám to,“ vyšiel s pravdou von.
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