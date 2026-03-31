Veľká noc na snehu: V najväčších slovenských lyžiarskych strediskách napadlo pol metra snehu

V najväčších slovenských horských strediskách napadlo za posledné obdobie až pol metra čerstvého snehu. Veľká noc vo Vysokých aj Nízkych Tatrách tak bude priať lyžovačke. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda s tým, že podmienky na zjazdovkách sa výrazne zlepšili. Zima sa pritom vrátila aj do obce Ždiar.
Najväčšia nádielka čerstvého snehu za posledné dve zimy
Kým na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách pripadlo pol metra nového snehu, v Jasnej to bolo miestami ešte viac. „Je to najväčšia nádielka čerstvého snehu za posledné dve zimy, takže kto si už odložil lyže, mal by ich spolu s veľkonočnými korbáčmi opäť vytiahnuť a prísť si užiť skutočné zimné podmienky na horách,“ uviedol šéf zjazdoviek v Jasnej Maroš Kupčo.
Okrem veľkonočnej lyžovačky pripravili strediská aj bohatý veľkonočný program. V Jasnej budú jeho súčasťou veľkonočná sánkovačka, detská diskotéka, rodinný program s ľudovými pesničkami či tvorivé dielne i oblievačka a šibačka v podaní Liptovských zbojníkov.
Vo Vysokých Tatrách sa okrem lyžovačky v strediskách Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica môžu návštevníci tešiť na vystúpenia súborov Vagonár a Bystrianka, jarnú grilovačku či koncert speváčky Karmen Pál-Baláž v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku.
„Aktuálne, teda niekoľko dní pred Veľkou nocou, sú obsadené dve tretiny všetkých ubytovacích kapacít strediskových hotelov,“ dodal Galajda.
Veľkú noc môžete osláviť na lyžiach
Lyžiarske stredisko Strednica v Ždiari bude otvorené od piatka 3. do nedele 5. apríla. Chystajú tam veľkonočný program v goralskej atmosfére. „Chceme ukázať, že zima na Slovensku ešte nepovedala posledné slovo. Veľká noc na snehu je ideálnou príležitosťou pre rodiny aj aktívnych návštevníkov spojiť sviatočný oddych s pohybom na čerstvom vzduchu,“ uviedli organizátori.
Návštevníci sa môžu tešiť na autentickú atmosféru s folklórnymi prvkami. Veľkonočná lyžovačka v Ždiari je zároveň pozvánkou na objavovanie domáceho cestovného ruchu. V čase, keď sa čoraz viac Slovákov rozhoduje pre dovolenku v zahraničí, chce región poukázať na to, že aj Slovensko má čo ponúknuť. „Podpora domáceho turizmu je pre nás kľúčová. Veríme, že aj takéto podujatia motivujú ľudí objavovať Slovensko a tráviť sviatky aktívne práve u nás,“ dodávajú organizátori.
V neďalekej Bachledovej doline bude program počas víkendu zameraný na tvorivé dielne. Pripravené sú workshopy výroby kraslíc i korbáčov a uskutoční sa tam aj veľkonočná hra, ktorá prevedie deti aj rodičov strediskom, kde budú schované „veľkonočné poklady“.
