Veľká noc na snehu: V najväčších slovenských lyžiarskych strediskách napadlo pol metra snehu

Ilustračná foto: DimiTalen, CC0, via Wikimedia Commons

Klaudia Oselská
TASR
Spolu s veľkonočným korbáčom si môžete pripraviť aj lyže.

V najväčších slovenských horských strediskách napadlo za posledné obdobie až pol metra čerstvého snehu. Veľká noc vo Vysokých aj Nízkych Tatrách tak bude priať lyžovačke. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda s tým, že podmienky na zjazdovkách sa výrazne zlepšili. Zima sa pritom vrátila aj do obce Ždiar.

Najväčšia nádielka čerstvého snehu za posledné dve zimy

Kým na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách pripadlo pol metra nového snehu, v Jasnej to bolo miestami ešte viac. „Je to najväčšia nádielka čerstvého snehu za posledné dve zimy, takže kto si už odložil lyže, mal by ich spolu s veľkonočnými korbáčmi opäť vytiahnuť a prísť si užiť skutočné zimné podmienky na horách,“ uviedol šéf zjazdoviek v Jasnej Maroš Kupčo.

Okrem veľkonočnej lyžovačky pripravili strediská aj bohatý veľkonočný program. V Jasnej budú jeho súčasťou veľkonočná sánkovačka, detská diskotéka, rodinný program s ľudovými pesničkami či tvorivé dielne i oblievačka a šibačka v podaní Liptovských zbojníkov.

Ilustračné foto: Unsplash

Vo Vysokých Tatrách sa okrem lyžovačky v strediskách Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica môžu návštevníci tešiť na vystúpenia súborov Vagonár a Bystrianka, jarnú grilovačku či koncert speváčky Karmen Pál-Baláž v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku.

„Aktuálne, teda niekoľko dní pred Veľkou nocou, sú obsadené dve tretiny všetkých ubytovacích kapacít strediskových hotelov,“ dodal Galajda.

Veľkú noc môžete osláviť na lyžiach

Lyžiarske stredisko Strednica v Ždiari bude otvorené od piatka 3. do nedele 5. apríla. Chystajú tam veľkonočný program v goralskej atmosfére. „Chceme ukázať, že zima na Slovensku ešte nepovedala posledné slovo. Veľká noc na snehu je ideálnou príležitosťou pre rodiny aj aktívnych návštevníkov spojiť sviatočný oddych s pohybom na čerstvom vzduchu,“ uviedli organizátori.

Návštevníci sa môžu tešiť na autentickú atmosféru s folklórnymi prvkami. Veľkonočná lyžovačka v Ždiari je zároveň pozvánkou na objavovanie domáceho cestovného ruchu. V čase, keď sa čoraz viac Slovákov rozhoduje pre dovolenku v zahraničí, chce región poukázať na to, že aj Slovensko má čo ponúknuť. „Podpora domáceho turizmu je pre nás kľúčová. Veríme, že aj takéto podujatia motivujú ľudí objavovať Slovensko a tráviť sviatky aktívne práve u nás,“ dodávajú organizátori.

V neďalekej Bachledovej doline bude program počas víkendu zameraný na tvorivé dielne. Pripravené sú workshopy výroby kraslíc i korbáčov a uskutoční sa tam aj veľkonočná hra, ktorá prevedie deti aj rodičov strediskom, kde budú schované „veľkonočné poklady“.

Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik

