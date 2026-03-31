Armáda varuje Slovákov: Ak budete počuť veľkú ranu, zachovajte pokoj, pôjde o cvičenie

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko. Foto: SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
TASR
Počuteľná bude vo viacerých oblastiach Slovenska.

V utorok v čase medzi 13.00 a 16.00 h je plánovaný let štyroch lietadiel F-16 slovenských vzdušných síl nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny.

Počuteľná bude vo viacerých oblastiach Slovenska, najmä však v okolí Liptovského Mikuláša, Starej Ľubovne, Kežmarku, Popradu, Levoče, Spišskej Novej Vsi, Gelnice, Revúcej, Ružomberku a Liptovského Hrádku. TASR o tom informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

„Lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR, ktoré prispievajú k zvýšeniu jeho vycvičenosti, bezpečnosti letovej prevádzky a hlavne k zvýšeniu operačnej pripravenosti Ozbrojených síl SR,“ ozrejmil hovorca.

Analytici nemajú dobré správy: Budeme chudobnejší, v obchodoch zaplatíme viac, ekonomika ide dole vodou

