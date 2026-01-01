Veľká hrôza silvestrovskej noci: Po explózii v lyžiarskom stredisku hlásia niekoľko mŕtvych

Niekoľko mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadal požiar a následná explózia, ktoré zasiahli bar Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana ležiacom v kantonálne Valais. Oznámila to vo štvrtok skoro ráno švajčiarska polícia, informuje TASR na základe správy portálu blick.ch.
Rozsiahly požiar vypukol v bare počas silvestrovskej oslavy. Operačné stredisko polície v kantonálne Valais nešťastie pre blick.ch potvrdilo. Počet mŕtvych ani zranených zatiaľ nie je známy, uviedol hovorca Gaëtan Lathion.
Čo sa stalo?
Požiar, ktorý vypukol o 01:30 hodine, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu. V niektorých četoch sa podľa portálu blick.ch objavili tvrdenia o výbuchu.
İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında p*atlama meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre onlarca kişi patlamada hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da oldu.
Kaynak: CNN Türk#İsviçre #CransMontana #Patlama #KayakMerkezi… pic.twitter.com/LDmBt4kzy2
— Alain Türkçe (@AlainTurk) January 1, 2026
Na internete boli zverejnené videá, ktoré údajne zachytávajú spomínaný požiar, spočiatku ich však nebolo možné nezávisle overiť.
Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.
