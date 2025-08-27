Veľká automobilka ide masívne prepúšťať: Zrušia stovky pracovných miest, ide o väčšinu zamestnancov dcérskej firmy

Nemecká automobilka Porsche plánuje prepustiť väčšinu zamestnancov svojej dcérskej spoločnosti Cellforce, ktorá sa zaoberá výrobou batérií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na odborový zväz IG Metall.
Pracovné miesta by mali zaniknúť k 30. novembru a dotknutí zamestnanci budú o rozhodnutí informovaní poštou v priebehu tohto týždňa, uviedol zástupca odborov Kai Lamparter. V spoločnosti Cellforce, ktorá zamestnáva približne 280 ľudí, je podľa informácií agentúry DPA ohrozených asi 200 pracovných miest.
Prepúšťanie už nahlásili
Podľa medializovaných informácií Porsche už minulý týždeň informovalo príslušný úrad práce o plánovanom hromadnom prepúšťaní. Momentálne nie sú k dispozícii žiadne informácie o odstupnom, dodal Lamparter.
Výrobca športových automobilov so sídlom v Stuttgarte už skôr oznámil, že jeho dcérska spoločnosť Cellforce sa v budúcnosti zameria na výskum a vývoj batérií. Predchádzajúce plány na rozšírenie výroby vysokovýkonných batérií automobilka zrušila. Spoločnosť Porsche, ktorá je súčasťou skupiny Volkswagen, neposkytla konkrétne informácie o tom, koľkých zamestnancov sa dotkne prepúšťanie.
„Globálny trh s elektrickými vozidlami sa, žiaľ, nevyvíjal tak, ako sa pôvodne očakávalo. Rámcové podmienky sa zásadne zmenili a my na to musíme reagovať,“ uviedol Michael Steiner, člen predstavenstva skupiny Volkswagen zodpovedný za výskum a vývoj. Nakoniec sa ukázalo, že pôvodný obchodný model spoločnosti Cellforce nebol životaschopný, dodal.
