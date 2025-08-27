Ceny benzínu v Rusku extréme stúpajú, Moskva siahla po krízovom riešení. Ide o radikálne opatrenie

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu, ceny prudko rastú.

Ruská vláda v stredu oznámila, že predĺžila zákaz vývozu benzínu do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok, ktoré prudko vzrástli po ukrajinských útokoch na rafinérie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Ukrajina pravidelne útočí na ruské rafinérie a ropné sklady, aby zabránila Moskve financovať ofenzívu proti nej.

Rusko, jeden z najväčších svetových producentov ropy, prijalo v predchádzajúcich mesiacoch niekoľko opatrení na zníženie cien pohonných látok, ktoré tento mesiac dosiahli takmer rekordné maximá.

Vláda na sociálnej sieti Telegram oznámila, že zaviedla „nový dočasný zákaz vývozu benzínu pre automobily“ s tým, že chce „udržať stabilnú situáciu na domácom trhu s palivami“.

Nedávne ukrajinské útoky narušili tiež leteckú a železničnú dopravu. To prinútilo viac ľudí jazdiť autom počas letnej sezóny, čo ešte zvýšilo dopyt po benzíne.

Spomalenie hospodárskeho rastu v krajine

Rusko taktiež očakáva spomalenie hospodárskeho rastu v tomto roku na 1,5 % namiesto 2,5 % v predchádzajúcej prognóze zo 4,3 % v roku 2024.

Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby, ktoré utlmili pôžičky. Povedal to v stredu prezidentovi Vladimirovi Putinovi minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

