Vedci zaznamenali rekordný prípad COVID-19: Muž mal v tele vírus viac než dva roky, postupne mutoval

Foto: Unsplash (Eran Menashri) / Pexels

Dana Kleinová
Koronavírus
Muž mal v sebe vírus SARS-CoV-2 od polovice roka 2020 až do polovice roka 2022, čo je najdlhšie trvajúci známy prípad tohto ochorenia.

Hoci sa už o pandémii koronavírusu nehovorí a pre mnohých je len minulosťou, pre niektorých bola dlhou súčasťou ich života. To je aj prípad muža, ktorý s týmto ochorením bojoval viac než dva roky, počas ktorých vírus v jeho tele mutoval a pre slabý imunitný systém ho nedokázal poraziť. 

Ako informoval portál The Times of India, vedci zdokumentovali mimoriadne zriedkavý prípad, keď COVID-19 pretrvával v tele muža 776 dní. Keďže pacient od roku 2002 žil s pokročilým HIV ochorením, mal oslabený imunitný systém a jeho telo nedokázalo s koronavírusom aktívne bojovať.

S ochorením bojoval až do smrti

Muž mal v sebe vírus SARS-CoV-2 od polovice roka 2020 až do polovice roka 2022, čo je najdlhšie trvajúci známy prípad tohto ochorenia, uvádza štúdia zverejnená v magazíne The Lancet. Vedci počas tohto obdobia odobrali osem klinických vzoriek a sledovali, ako sa vírus správa a vyvíja v jeho tele. Jeho imunitný systém totiž COVIDU-19 poskytol prostredie, v ktorom dokázal dlhodobo prežívať a mutovať.

Foto: unsplash

Lekárski experti z Bostonskej univerzity uvádzajú, že 41-ročný muž začal trpieť na kašeľ, bolesti hlavy a únavu v polovici mája 2020, krátko po tom, ako bol v úzkom kontakte s laboratórne potvrdeným prípadom COVIDU-19. Jeho infekcia COVID-19 bola však oficiálne diagnostikovaná až v septembri 2020, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil a bol rýchlo prevezený do nemocnice.

Počas nasledujúcich mesiacov vírus v jeho tele prešiel celou radou mutácií, vrátane niekoľkých, ktoré sa podobajú mutáciám neskôr objaveným v hlavných variantoch, ako je Omikron. Hoci tieto vírusové zmeny vytvorili v jeho tele jedinečnú kombináciu kmeňov, predpokladá sa, že žiaden z nich sa nešíril mimo neho, pravdepodobne preto, že boli tak dokonale prispôsobené jeho imunitnému prostrediu.

Posledný PCR test pacient podstúpil len dva dni pred svojou smrťou. Štúdia však uvádza, že muž nezomrel priamo na COVID-19, napriek tomu, že aj v posledných dňoch boli výtery z hrdla i nosa pozitívne.

