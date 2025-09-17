Experti varujú: Vydesil ich prudký nárast jednej formy rakoviny u mladých ľudí. Je ľahké ju prehliadnuť

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Odborník upozorňuje, že ešte pred niekoľkými desaťročiami bola táto diagnóza extrémne zriedkavá.

Lekári zaznamenali výrazný nárast rakoviny slepého čreva u mladých ľudí. Príčiny sú zatiaľ nejasné. Odborníci zvažujú, že na stúpajúci trend môžu vplývať stravovacie návyky s vysokým podielom priemyselne spracovaných potravín či rastúca miera obezity. Priamy mechanizmus, ktorý by tieto faktory jednoznačne spájal s daným ochorením, sa však zatiaľ odhaliť nepodarilo.

Odborníci tvrdia, že u tých, ktorí sa narodili po roku 1970, je výskyt rakoviny slepého čreva trojnásobne až štvornásobne vyšší v porovnaní so staršími ročníkmi.

Nové výsledky boli publikované v časopise Annals of Internal Medicine. Na štúdiu upozornil MailOnline.

Kedysi bola táto rakovina zriedkavá

Profesor Justin Stebbing, onkológ a výskumník, upozorňuje, že ešte pred niekoľkými desaťročiami bola táto diagnóza extrémne zriedkavá.

„Lekári sa s ňou stretli raz či dvakrát za celú kariéru a takmer vždy u starších dospelých. Dnes však vidíme oveľa viac pacientov vo veku 30 či 40 rokov s touto agresívnou formou rakoviny.“

Foto: Olek Remesz (wiki-pl: Orem, commons: Orem), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Príznaky ochorenia sú pritom nejasné a ľahko prehliadnuteľné – mierna bolesť brucha, nadúvanie či zmeny vo vyprázdňovaní.

Pacient si často všimne prvé zmeny až v momente, keď sa ochorenie rozšíri do rôznych častí brucha, čo sprevádza silná bolesť. Na rakovinu slepého čreva sa často prichádza až počas operácie, ku ktorej dochádza pre podozrenie na zápal slepého čreva. Stebbing upozorňuje, že v takom prípade je na skorý zásah často neskoro.

Profesor preto zdôrazňuje: „Ak niekto mladší ako 50 rokov pociťuje pretrvávajúce či nezvyčajné brušné ťažkosti, nemal by ich ignorovať. Rýchle vyšetrenie môže zásadne ovplyvniť výsledok liečby.“

Ak sa rakovina slepého čreva diagnostikuje včas, pacienti majú optimistické vyhliadky – 67- až 97-percentnú šancu na prežitie viac než päť rokov od stanovenia diagnózy. V prípade neskorého stanovenia diagnózy, keď je už ochorenie v treťom alebo vo štvrtom štádiu a rakovina napadne aj iné orgány, šanca klesá približne na 50 percent.

