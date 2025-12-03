Vedci prišli s novým, mimoriadne pozitívnym objavom: Ochranný štít Zeme sa vďaka globálnej spolupráci uzdravuje

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Máme pre vás dobrú správu.

Vedci hlásia výrazné zlepšenie stavu ozónovej vrstvy. Zdá sa, že sa zotavuje oveľa rýchlejšie, než odborníci čakali. Dokonca by mohlo dôjsť k jej úplnej obnove.

Neviditeľný ochranný štít Zeme – ozónová vrstva vykazuje zlepšenie, aké vedci nespozorovali celé roky. Ozónová diera nad Antarktídou sa totiž tento rok uzavrela rekordne skoro, zároveň patrila k najmenším za posledné pol desaťročie, informoval Mail Online.

Výsledky monitoringu európskej služby Copernicus naznačujú, že ozónová diera sa uzavrela už 1. decembra, čo je podľa meteorológov skutočne skoro. Navyše, jej maximálny tohtoročný rozsah bol podstatne menší než posledné roky. Po období, keď ozónové hodnoty skôr vyvolávali obavy, ide tak o mimoriadne pozitívnu správu.

Čo je ozónová vrstva

Ozónová vrstva, ktorá sa nachádza v stratosfére (druhej vrstve zemskej atmosféry) 40 kilometrov nad zemským povrchom, má pre nás obrovský význam. Funguje totiž ako prirodzený opaľovací krém. Absorbuje väčšinu škodlivého UVB žiarenia, ochraňuje pokožku pred rakovinou, zabraňuje poškodeniu DNA či oslabeniu imunitného systému. Keby tento neviditeľný štít zmizol, opaľovací krém by nám veľmi nepomohol.

Ilustračné foto: Freepik

Ozónová vrstva má v budúcnosti šancu sa úplne zotaviť

Postupné zmenšovanie sezónneho otvoru v ozónovej vrstve teda dokazuje, že globálna spolupráca má zmysel. Montrealský protokol z roku 1987, ktorý zakázal používanie freónov, je dnes považovaný za jeden z najúspešnejších environmentálnych krokov v histórii. A hoci zvyšky škodlivých látok stále obiehajú v stratosfére, ich množstvo postupne klesá.

Vedci tvrdia, že ak bude tento trend pokračovať, celkové zotavenie ozónovej vrstvy by mohlo nastať v priebehu niekoľkých desaťročí, konkrétne do roku 2050.

