Vedci chcú vyrobiť ústnu vodu zo zapáchajúcej potraviny: Tvrdia, že môže byť mimoriadne účinná, má to však háčik

Viete si predstaviť, že by ste používali ústnu vodu vyrobenú z cesnaku? Boli by ste ochotní vydržať intenzívny zápach z úst, ak by vám to zaručilo zdravé ďasná a takmer dokonalé zuby? Vedci prišli s novým, ale mierne bizarným objavom v oblasti ústnej hygieny.
Vedci zo Spojených arabských emirátov sa rozhodli vyrobiť ústnu vodu z cesnaku, píše Mail Online. Znie to absurdne, keďže cesnak je veľmi aromatická plodina.
Môže konkurovať populárnym ústnym vodám
No podľa ich analýzy môže silný cesnakový roztok konkurovať, či dokonca prekonávať súčasné produkty obsahujúce chlórhexidín, ktorý je v stomatológii považovaný za zlatý štandard antibakteriálnej starostlivosti a nájdete ho v populárnych prípravkoch proti zápalom ďasien. Táto látka však farbí zuby, mení chuťové vnemy a vyvoláva pocit pálenia v ústach.
Výskum ukázal, že ústna voda s trojpercentným extraktom cesnaku dokázala v priebehu jediného týždňa znížiť množstvo baktérií v slinách výraznejšie než klasický roztok s nízkou koncentráciou chlórhexidínu.
Spôsobuje však zápach
Samozrejme, cesnak nie je úplne bez vedľajších účinkov. Vedci upozorňujú na drobné podráždenie v ústach a na typický zápach, ktorý sa zrejme nebude dať úplne eliminovať. No otázkou zostáva, či by ľudia boli ochotní obetovať svieži dych na pár minút výmenou za silnú antibakteriálnu ochranu.
Na druhej strane, cesnak obsahuje celý arzenál prírodných zlúčenín, ktoré mu dodávajú jeho antimikrobiálne superschopnosti. Jednou z nich je alicín, látka vznikajúca pri rozpučení či krájaní strúčika. Práve ona môže stáť za tým, že cesnak si tak dobre poradí s baktériami aj plesňami.
Hoci sú výsledky sľubné, vedci zdôrazňujú, že ide najmä o laboratórne výskumy a menšie klinické skupiny. Aby sa cesnaková ústna voda dostala do kúpeľní bežných ľudí, bude potrebné rozsiahlejšie testovanie a potvrdenie jej reálnych účinkov v praxi.
