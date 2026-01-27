Ručička Hodín posledného súdu sa posunula bližšie k polnoci. Od úplnej skazy nás delí už len 85 sekúnd

Takzvané Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock) sa v utorok po roku posunuli vpred o štyri sekundy. Hodiny symbolicky upozorňujú, ako blízko je ľudstvo ku globálnej skaze a od polnoci ho teraz delí iba 85 sekúnd. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Organizácia Bulletin of the Atomic Scientists tento rok posunula ručičky symbolických hodín pre obavy z vypuknutia nukleárneho konfliktu, vplyvov klimatickej zmeny a šírenia dezinformácií. Podobné dôvody uviedla aj pred rokom, keď hodiny posunula vpred o sekundu.
Hroziace riziko jadrovej vojny
Rusko, Čína, Spojené štáty a ďalšie veľké krajiny sa podľa predstaviteľov Bulletin of the Atomic Scientists správajú čoraz agresívnejšie a v týchto krajinách prevládajú nacionalistické tendencie.
„Ťažko dosiahnuté globálne dohody sa rúcajú, čím sa urýchľuje súťaž veľmocí, v ktorej víťaz berie všetko, a podkopáva sa medzinárodná spolupráca, ktorá je rozhodujúca pre zníženie rizík jadrovej vojny, klimatických zmien, zneužívania biotechnológií, potenciálnych rizík zo strany umelej inteligencie a ďalších apokalyptických hrozieb,“ uviedli.
Posun v hodinách určuje rada organizácie zložená z viacerých expertov z rôznych odvetví vrátane ôsmich laureátov Nobelovej ceny. Rada vo svojom rozhodnutí upozornila na riziko vypuknutia pretekov v jadrovom zbrojení, keďže budúci týždeň vyprší platnosť zmluvy New Start medzi USA a Ruskom, ktorá obmedzuje ich jadrový arzenál.
Varovala tiež pred militarizáciou vesmíru v súvislosti so systémom protivzdušnej obrany Zlatá kupola presadzovaným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Šírenie dezinformácií
Členovia rady upriamujú pozornosť aj na rekordné úrovne emisií oxidu uhličitého (CO2) a šírenie dezinformácií. „Prežívame informačný armagedon – krízu nad všetkými krízami poháňanú koristníckou a dravou technológiou, ktorá šíri lži rýchlejšie ako fakty a profituje z nášho rozdelenia,“ povedala filipínska investigatívna novinárka a laureátka Nobelovej ceny za mier Maria Ressa.
Spoločnosť Bulletin of the Atomic Scientists v roku 1945 založili fyzici Albert Einstein, Robert Oppenheimer a ďalší vedci z Chicagskej univerzity podieľajúci sa na vývoji prvej atómovej bomby. Vydáva aj odborný časopis s rovnakým názvom. Hodiny posledného súdu vytvorila o dva roky neskôr, aby informovala verejnosť o hrozbách pre ľudskú existenciu a planétu spôsobených človekom. V roku 1947 delilo ľudstvo od polnoci sedem minút.
