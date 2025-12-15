Ľadovec „súdneho dňa“ zneistil vedcov: Ak by nastal jeho kolaps, Zem by už nikdy nebola ako predtým

Poznáme viacero druhov zemetrasení rôzneho pôvodu. Jedným z mnohých sú napríklad tzv. ľadovcové zemetrasenia. Vznikajú, keď sa obrovské bloky ľadovca odlomia a zrútia do oceánu. V Antarktíde ich vedci zatiaľ veľa nezaznamenali. Až doteraz.
Prvýkrát vedci identifikovali ľadovcové zemetrasenia na severnej pologuli pred viac než dvadsiatimi rokmi, keď si všimli, že vznikajú pri páde obrovských kusov ľadu z ľadovcov do mora. Až donedávna však existovalo len minimum dôkazov o ich výskyte v Antarktíde. Informoval o tom portál Science Alert.
„Ľadovec súdneho dňa“
V najnovšej štúdii, ktorá bude čoskoro publikovaná pre časopis Geophysical Research Letters, sa nachádzajú presvedčivé dôkazy o vyše stovkách ľadovcových otrasov zaznamenaných medzi rokmi 2010 a 2023. Keď sa úzke kusy ľadovca odlamujú a padajú do oceánu, pri prevrátení sa ľadový blok prudko zrazí s hlavnou masou ľadovca. Tieto otrasy však nevytvárajú vysokofrekvenčné seizmické vlny, preto boli tieto zemetrasenia dlho neobjavené.
Väčšina z nich pochádza z oblasti, ktorá sa nachádza pri ľadovci Thwaites. Ten je známy ako „ľadovec súdneho dňa“. Jeho kolaps by totiž mohol zvýšiť hladinu oceánu až o 3 metre.
Príčinou je pohyb smerom od pevniny
Najintenzívnejšie obdobie ľadovcových zemetrasení pri ľadovci, medzi rokmi 2018 a 2020, sa časovo zhoduje so zrýchleným pohybom ľadového výbežku smerom k oceánu.
Tento jav nezávisle potvrdili aj satelitné merania. Vedci zatiaľ presne nevedia, čo tento nárast rýchlosti spôsobilo, no významnú úlohu mohli zohrávať oceánske podmienky. Ich vplyv na stabilitu morských ľadovcov ešte nie je dostatočne preskúmaný.
Aj keď vedci túto tému nemajú tak preskúmanú, lepšie pochopenie týchto procesov nám dokáže poskytnúť presnejší výhľad o tom, ako sa najbližšie desaťročia zvýši hladina vody v moriach a oceánoch.
