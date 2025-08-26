Vedci bijú na poplach: V oceáne sa deje niečo zvláštne. Bezpečnosť ľudí môže byť ohrozená

Obávaný, ale fascinujúci vládca oceánov pláva na nové miesta. Vedci ho preto sledujú už takmer 10 rokov. Máme sa báť?
Pod hladinou Atlantického oceánu sa deje niečo zvláštne. Biele žraloky totiž plávajú čoraz ďalej pozdĺž východného pobrežia Severnej Ameriky. Kedysi však boli na tomto území len vzácnymi úkazmi, píše web IFL Science.
Vedci pozorovali žralokov takmer 10 rokov
Podľa novej rozsiahlej štúdie, ktorá v rokoch 2014 až 2023 sledovala 260 značkovaných bielych žralokov, ktoré obývajú rozsiahle geografické územie vrátane väčšiny miernych a subtropických pobrežných a odľahlých vôd po celom svete, s výnimkou polárnych oblastí, sa tieto predátory posúvajú ďalej na sever. Napríklad pri Novom Škótsku sa ich výskyt zdvojnásobil a na niektorých miestach je tento nárast dokonca až štvornásobný.
Vedci tvrdia, že príčinou je kombinácia klimatických zmien a obnova morského ekosystému. Teplejšia morská voda v severnom Atlantiku je tak pre žraloky priateľskejším prostredím. Zároveň v tejto oblasti za posledné roky prudko vzrástol počet tuleňov sivých, ktoré sú pre biele žraloky obľúbenou pochúťkou, a tam, kde je potrava, tam je aj predátor.
Z hľadiska bezpečnosti ľudí môže ísť o problém
Z biologického hľadiska sú tieto zmeny fascinujúce, pretože biele žraloky sú známe svojimi dlhými migráciami, ale zároveň si udržiavajú oddelené populácie – atlantickú, pacifickú a južnú. Tieto populácie sa zriedka prekrývajú a takmer nikdy sa nekrížia. To, že sa severoatlantická skupina vydáva na nové územia, môže byť znakom, že sa prispôsobujú meniacim sa podmienkam.
Otázkou však je, či je to dobré, alebo zlé. Pre žraloky, ktorých globálna populácia klesá a sú tak považované za ohrozený druh, môže väčší priestor znamenať väčšie šance na prežitie. Avšak z ekologického a bezpečnostného hľadiska to môže priniesť komplikácie.
Dobrou správou je, že aj napriek častejšiemu výskytu týchto predátorov sú strety s ľuďmi zriedkavé. Minulý rok bolo na celom svete zaznamenaných len 47 nevyprovokovaných útokov, čo je najmenej za posledných 30 rokov.
