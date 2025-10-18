Väznená bola v Terezíne, Auschwitzi či Hamburgu. Vo veku 96 rokov zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu

Foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Na základe rozhovorov s ňou vyšiel aj román „Knihovníčka z Auschwitzu“.

Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu. Rodáčka z Prahy bola v mladosti väznená v Terezíne, Auschwitzi, Hamburgu a Bergen-Belsene. TASR o tom informuje podľa webového portálu iDNES.cz.

Dita Krausová, rodená Edith Polachová, sa narodila 12. júla 1929 v Prahe do židovskej rodiny. Bola dcérou právnika Hansa Polacha a vnučkou medzivojnového senátora československého Národného zhromaždenia Johanna Polacha.

V roku 1942 ju s rodinou deportovali do Terezína a neskôr do „rodinnej“ časti tábora Auschwitz, kde vo februári 1944 zomrel jej otec. Po zrušení tejto sekcie ju s matkou previezli do tábora v Hamburgu a následne do tábora Bergen-Belsen. Matka Elisabeth zomrela krátko po skončení vojny, koncom júna 1945.

Vydala aj vlastnú biografiu

Krausová sa v roku 1947 vydala za spisovateľa, učiteľa a grafológa Otta Krausa, ktorého spoznala v Terezíne a Auschwitzi. O dva roky neskôr manželia so synom odišli do Izraela, kde pôsobili ako pedagógovia a vychovali tri deti. Po manželovej smrti v roku 2000 žila Krausová v izraelskom meste Netanja.

Španielsky spisovateľ Antonio Iturbe v roku 2012 vydal román „Knihovníčka z Auschwitzu“, ktorý je založený na rozhovoroch s Krausovou o jej skúsenostiach z tábora. Krausová v roku 2020 vydala autobiografickú knihu „Odložený život“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusi údajne opúšťajú bojové pozície. Počas posledných mesiacov malo dezertovať okolo 25-tisíc vojakov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac