Chyba v konsolidačnom balíčku: Zákon o zrušených sviatkoch má vážnu dieru, zamestnanci majú nárok na príplatok v tieto dni

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
Vláda zabudla upraviť ustanovenia v Zákonníku práce, chybu však napravia. Zamestnanci tak prídu o mzdové zvýhodnenia za prácu počas zrušených sviatkov.

V zákone o štátnych sviatkoch vznikla nečakaná legislatívna chyba. Súvisí s konsolidačným balíkom, ktorý dočasne zrušil voľno počas dvoch štátnych sviatkov – 8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. septembra (sviatok Sedembolestnej Panny Márie). Hoci tieto dni už nebudú dňami pracovného pokoja, zákonodarcovia zabudli prepojiť súvisiace ustanovenia so Zákonníkom práce.

Podľa aktuálneho znenia by tak zamestnanci, ktorí počas týchto sviatkov odpracujú svoju zmenu, mali mať nárok na 100-percentný mzdový príplatok, ako keby išlo o riadny sviatok. Na problém upozornil viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po pondelkovom rokovaní tripartity. Informovali Noviny TV JOJ.

Venovali sme sa aj chybe, ktorá je v zákone o štátnych sviatkoch v súvislosti so zákonom, ktorým sa realizovala konsolidácia verejných financií, kde vieme, že 8. máj a 15. september – štátne sviatky – dočasne nebudú dňami pracovného voľna. Chýba tam však prepojenie na Zákonník práce. Súčasná právna úprava publikovaná v Zbierke zákonov by znamenala, že za tieto dni, napriek tomu, že budú riadnymi pracovnými dňami, by zamestnanci mali nárok na 100-percentný príplatok z pracovnej mzdy,“ uviedol Machunka na tlačovej konferencii.

Chyba bude musieť byť opravená

Situáciu komentovala aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová, ktorá celú vec zhodnotila s nadhľadom. „Je to jedna z chýb, ktoré nás tešia, ale aj tak bude opravená. Zamestnanci prídu o mzdové zvýhodnenia za prácu počas týchto sviatkov, kedy je zrušený deň pracovného pokoja,“ uviedla Uhlerová.

Štát pripravil veľké zmeny

Ako sme informovali, zákaz predaja sa má po novom týkať len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra .

Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov ku konsolidačnému balíku, ktoré pripravili parlamentné výbory a v úvode rozpravy v druhom čítaní ich zhrnul minister financií Ladislav Kamenický.

