Táto skupina Slovákov zaplatí za vodné a stočné viac: Ceny idú aj o 80 eur hore, má to dôvod

Nové zvýšené ceny za vodné a stočné zavádza Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) od 16. marca. Vodárne o tom informovali na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
ÚRSO zároveň vyhodnotil vplyv nových cien na domácnosti. Pri priemernej spotrebe vody 34 kubických metrov na osobu ročne predstavuje zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre trojčlennú domácnosť nárast výdavkov približne o 48,70 eura ročne vrátane DPH, čo je približne 4,06 eura mesačne.
Cena sa skladá z fixnej a variabilnej časti
Pri odvádzaní a čistení odpadovej vody ide o nárast približne 37,91 eura ročne, teda 3,16 eura mesačne. „Celkovo tak výdavky trojčlennej domácnosti za vodohospodárske služby stúpnu približne o 86,61 eura ročne, čo predstavuje približne 7,22 eura mesačne,“ oznámila VVS. Nové ceny schválené úradom budú účinné do 31. decembra 2027.
Cena za vodné a stočné sa uplatňuje v dvojzložkovom modeli, ktorý pozostáva z fixnej a variabilnej časti. Fixná zložka pokrýva najmä náklady spojené s prevádzkou a údržbou vodárenskej infraštruktúry, variabilná zložka sa účtuje podľa skutočnej spotreby vody.
Vodárne vysvetlili dôvod zvyšovania cien
V prípade variabilnej zložky bude nová cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 2,1118 eura za kubický meter bez DPH. Za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou cena stúpne na 1,6651 eura za kubický meter bez DPH.
„Dôvodom zmeny cenového rozhodnutia je výrazná zmena ekonomických parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu ceny vodárenských služieb,“ uviedli vodárne. K úprave došlo podľa nich najmä po precenení vodohospodárskeho majetku spoločnosti nezávislým znalcom, v dôsledku čoho vzrástla jeho zostatková hodnota a zároveň aj odpisy premietané do ceny regulovaných služieb. Došlo aj k nárastu ďalších ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry.
